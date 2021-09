MRŠIĆ NIJE MOGAO JASNIJE: ‘Njima je šahovnica bila simbol za ustaštvo, nama je četiri “S” bilo simbol za četnike’

Autor: G.I.Š.

Tenzije u bivšoj Jugoslaviji koje su eskalirale tijekom 90-tih godina prošlog stoljeća prelile su se u sve pore društva, pa tako niti sport nije mogao ostati pošteđen događanja od kojih su neka obilježili povijest.

Tako se današnji izbornik Hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić podijeli svoja sjećanja na dvije situacije koje vrlo živo pamti, a dogodile su se ranih devedesetih.

Jedna od sigurno najpamtljivijih je odlazak naše reprezentacije s postolja tijekom dodjele medalja 1995. godine u Ateni, oko čega u komšiluku i dalje raspredaju priče.

Podsjetio na tadašnju realnost

“Trećina Hrvatske je bila okupirana. Prvi put smo se sastali s Jugoslavijom, oni su došli tamo, zvali su ih Jugoslavija, a na dresu su imali četiri slova “S”, to je nama tada bio simbol nečeg drugog. Već poslije susreta za treće mesto, pričalo se da neće svirati ‘Hej, Sloveni’, nego će svirati ‘Bože pravde’ ako Jugoslavija osvoji”, prisjetio se Mršić za podcast Inkubator pa nastavio:

“Mi igrači smo se tamo skupili, što ćemo, kako ćemo. Neko je pričao s Vrdoljakom i on je rekao da trebamo ostati na postolju, da se ne povlačimo. Ta utakmica se završila kako se završila, bilo je tu dosta polemika zbog suđenja. Dolaze Litvanci u jednom trenutku i oni kažu da će se povući s postolja. Kad su oni to rekli, onda se i mi povlačimo”, objasnio je odluku Veljko ali je onda došlo do promjene:

“Došli smo na postolje, izašlo se na dodjelu medalja, s idejom da se i mi i oni povučemo s postolja. U jednom trenutku, Arturas Karnišovas dolazi, govori nama da su Litvanci dobili naređenje da moraju ostati na postolju. Mi smo već bili donijeli odluku. Kažem, iz današnje perspektive, sigurno takvu odluku ne bi donijeli”, rekao je Mršić pa objasnio:

“Ali u ono vrijeme, 1995. godina, to je bilo prije Oluje, trećina Hrvatske okupirana… Odluka je bila takva kakva je bila. Poznavali smo se, nije to bilo sad nešto da smo stalno bili zajedno. U ono vrijeme je bilo tako. Kako je njima šahovnica bila simbol za ustaštvo, nama je četiri “S” bilo simbol za četnike”, jasno je objasnio Veljko Mršić.









Teška odluka za mladića

Veljko se prisjetio detalja koji se dogodio na U19 Svjetskom prvenstvu u Edmontonu 1991. godine kada je bio kapetan te momčadi Jugoslavija.

“Ovi stariji su igrali zajedno u staroj reprezentaciji, ja sam bio u juniorskoj ekipi kapiten gdje su bili i Rebrača, Bodiroga, Lončar. Igrali smo 1991. zadnje Svjetsko juniorsko prvenstvo. To je bila posljednja reprezentacija one Jugoslavije koja je igrala u Edmontonu”, prisjetio se on.









Situacija je bila čudna, na tribinama je bilo puno “jugoslavena”, ali su neki navijali za Jugu, a neki protiv.

“Danas imamo dobre odnose, ali kažem, stavite to u ono vrijeme. Ta 1991. godina, igrali smo u Edmontonu, od 18 do 20 godina je bila reprezentacija, izađemo na teren, na jednoj strani tribine Hrvati navijaju protiv nas, na drugoj Srbi navijaju za nas. Cijelo vrijeme neke tenzije”, prisjetio se Mršić.

“Igrali smo polufinale s Amerikancima i tri Hrvata su bila u ekipi, sudac je bio iz Šibenika i onda je došlo pitanje hoćemo li igrati utakmicu, ili ćemo se povući. Iz Zagreba je došlo onda da igramo, pa ambasador iz Jugoslavije, Kapetanović, dolazi s porukom da Košarkaški savez Hrvatske traži da istupimo trenutno iz reprezentacije, dok KSJ traži da igrate, inače ćete snositi posljedice vezane za karijeru. I sad zamislite to kad imate 18-19 godina, a trebaš odlučiti nešto tako”, rekao je Veljko Mršić.