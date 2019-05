MORA SE ZNATI: Jest da je Cedevita uzela zadnjih pet naslova, ali tradicija je ipak bila Cibonin adut

U Americi, u NBA ligi, to zovu – metla. U četiri utakmice, a igralo se do četiri pobjede, Cibona je pomela Cedevitu i superiorno osvojila naslov hrvatskog prvaka. Nije bitno koji je to naslov po redu, nego je bitno da je Cibona pokazala da ima sape za dugotrajnu utrku s dosad financijski moćnijom Cedevitom. Usput, recimo, Cedevita je osvojila zadnjih pet naslova…

Kako je, k tome, vlasnik ovog kluba Emil Tedesci malo odlučio štedjeti, tako se to vidi i na momčadi, punoj rupa i zakrpa. Cibona s Markotom kao da je to jedva dočekala i evo ga, u Draženovom domu će se slaviti, ima se i zašto. Nekakav je pokazatelj da taj klub neće izumrijeti.

Jednom je čuveni trener Božidar Maljković rekao; “pa, Jugoplastika, Cibona i Zadar su vaši nacionalni parkovi, što ste ih dali uništiti”?

I mi se to pitamo, izgleda da u Zagrebu traje lagana obnova jednog nacionalnog parka. Makar, do one veličanstvene Cibone iz osamdesetih godina nikad nećemo doći. Sretan je bio onaj koji je tada živio i to gledao, tog Dražena, Mihovila, Andru, Anka,Acu.

Sad su tu neki drugi ljudi, ne toliko igrački raskošni kao nabrojani, no ima jedan mladić koji može dotaknuti njihove visine. N Mali, zato jer je sin velikog igrača Nikše Prkačina, Roko, pokazao je i u ovim utakmicama zašto je jedan od najnadarenijih europskih mladih košarkaša.

Još nešto, i ova utakmica pokazala je kako Cedevita u svojoj svježini i pitkosti nije uspjela ostvariti simbiozu s potencijalnim navijačima, gdjegod Cibona u Zagrebu igrala cijela dvorana je za “vukove”.

Tradicija je tu da ostane, a da bi počeo stvarati tradiciju moraš imati ljubav, dakle publiku, povijest i nadahnuće.

Ova zadnja utakmica teška je i za prepričavanje, puna preokreta i nalik pravoj drami bila je prava poslastica za one koji vole košarku kada je neizvjesna. Stoga, valja čestitati i gubitniku, ne samo pobjedniku, i publici koja je to gledala i koja jednostavno neda da košarka kod nas izumre kao pračovjek.