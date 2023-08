Mladi život se ugasio na zabavi: Tuga poznatog igrača, ne vjeruju što je napravila ta djevojka

Tužne vijesti došle su s jedne zabave koja je bila održana na Floridi. U pucnjavi iz vatrenog oružja smrtno je stradao brat poznatog igrača Dwaynea Bacona, američkog košarkaša koji je u Europi unatrag dvije godine igrao za Monaco i za atenski Panathinaikos.

Ubijen je Raheem Bacon, koji je svoju karijeru gradio kao reper umjetničkog imena 350Heem. Raheemu je bilo 23 godina, a u pucnjavi je nastradala i 48-godišnja žena koja je zbog ranjavanja u kritičnom stanju.

Sve se dogodilo na početku proteklog vikenda za vrijeme zabave na kojoj je odjeknula pucnjava. Medijski izvještaji približili su što se dogodilo, a otkriveno je da se s optužbama za napad suočava 23-godišnja djevojka Jamilah Johnson koju je policija privela. Otkriven je i pištolj iz kojeg se pucalo, a radi se o oružju koje je bilo ukradeno još 2015. godine.

Na Floridi se slavilo novo izdanje repera koji je ubijen, naziva ‘Taking Chances 3’, a po medijskim izvještajima, na zabavi je bio i Raheemov brat Dwayne, 27-godišnji košarkaš.

“Zabava je imala potpuno ‘bijelu’ temu i obuhvaćala je VIP separee, čašice tekile i profesionalnog fotografa. Kompilacija sadrži 15 pjesama, uključujući i jednu pod nazivom ‘Gunshots'”, piše se u SAD-u o situaciji u kojoj jedna pjesma s novog izdanja ima naslov ‘Pucnjevi’, a na zabavi je bilo i prave pucnjave.

