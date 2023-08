Mladi sportaš (21) pronađen mrtav: Strašna tragedija koju nitko nije predvidio

Potresene vijesti stižu nam iz Sjedinjenih američkih država, gdje je u svojem stanu bez znakova života pronađen mladi košarkaš Terrence Butler u 21. godini života.

Butler je bio talentirani krilni košarkaš koji je soj talent pokazao već u srednjoj školi, kada je na utakmicama bilježio 17,8 poena u prosjeku, a potom je upisao Drexel University.

Kako se neslužbeno doznaje Terrence je pronađen s prostrijelnom ranom glave i sumnja se kako si je 21-godišnjak oduzeo život. vatrenim oružjem.

With a heavy heart, we share the news of Terrence Butler’s passing. Terrence was an alum from the Class of 2021, and a beloved student, leader, and mentor to many. His loss is felt across our community, and we are holding his family and friends in our prayers. pic.twitter.com/Mifg5KRkWl

— Bishop McNamara HS (@BMHSMustangs) August 3, 2023