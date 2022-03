PREMINUO MLADI SPORTAŠ (19): Sanjao je karijeru jedne legende, a onda se dogodilo veliko zlo…

Početkom rata u Ukrajini brojni sportaši prekinuli su karijeru i stali u obranu svoje domovine. Jedan od njih je Bohdan Popova.

Mladi 19-godišnji košarkaš poginuo je u obrani svoje domovine. Do rata je nastupao u juniorskoj konkurenciji te je bilježio 13 poena i 19 skokova u prosjeku.

Kao i mnogi mladi košarkaši sanjao je da zaigra u Americi, a uzor mu je bio Bill Walton. Centar iz 70-tih koji je dominirao tih godina i s Blazersima uzeo dva naslova prvaka.

The talented Ukrainian teen basketball player Bohdan Popova was killed this week. The 6’3” Popova averaged 13 points and 19 rebounds per game. He dreamed of playing basketball in the NCAA for UCLA because he idolized Bill Walton. pic.twitter.com/l7KwxS3KWD

