MISTERIOZNA SMRT MLADOG (22) REPREZENTATIVCA: ‘Nestao je na odmoru, sad smo dobili informaciju da je mrtav’

Tužne vijesti dolaze nam iz SAD-a, gdje je obitelj Jalena Hilla doznala ružnu vijest, da je 22-godišnji bivši košarkaš UCLA nestao tijekom odmora, a naknadno da je pronađen mrtav.

Mladi perspektivni košarkaš igrao je za UCLA do prošle godine, kada je prekinuo karijeru iz osobnih razloga, mada je bio jedna od glavnih zvijezda na tom prestižnom sveučilištu.

Jalen Hill bio je i reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država do 16 godina, a kada je upisivao sveučilište bio je među 100 najtalentiranijih igrača u Americi.

Misteriozna smrt

“Jalen je nestao tijekom odmora na kojem je posjetio Kostariku, a sada smo dobili informaciju da je mrtav”, priopćio je medijima njegov otac George, koji osim informacije o misterioznoj smrti sina ne zna ništa drugo.

Od Jalena opraštaju se mnogi prijatelji i poznanici na društvenim mrežama.

Former UCLA men's basketball player Jalen Hill has died at age 22, the school confirmed early Wednesday morning. https://t.co/9BW9lpxnuZ

— ESPN (@espn) September 21, 2022