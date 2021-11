MIJENJA IME ZBOG PREDSJEDNIKA I TERORA: Aktivist totalno iznenadio, a ima i još jedna važna stvar!

Autor: I.K.

Enes Kanter, rođeni Turčin s puno iskustva u NBA ligi, već neko vrijeme nije poznat samo po svojim predstavama s loptom. Danas u dresu Boston Celticsa, 29-godišnji Kanter se ističe svojim aktivizmom, boreći se za slobodu i ljudska prava, na što ga je potaknula njegova osobna sudbina.

Zbog oponiranja turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i njegovom režimu, Kanter je postao nepoželjan u svojoj domovini, a s vremenom je protiv Erdogana počeo istupati sve češće i glasnije. To je učinio upozoravajući na teror s kakvim se turski predsjednik obračunava sa svojim neistomišljenicima, što poznati košarkaš osjeća i na svojoj koži. U Tursku više ne smije zbog svoje sigurnosti, ali to bolno iskustvo je u Kanterovom slučaju dovelo i do puno dobrog.

Počeo je upozoravati na nedostatak slobode i ugnjetavanje i mimo svoje rodne Turske, a svoj pristup je sada odlučio obilježiti i promjenom imena, s novim dodatkom po kojem će ubuduće biti poznat.

Postaje i – sloboda

Kako se danas doznalo, poznati košarkaš i aktivist ubuduće će se zvati Enes Kanter Freedom, u prijevodu, Enes Kanter Sloboda. No, to nije sve. Pored toga, od sutra će biti državljanin SAD-a.

Enes Kanter is legally changing his name to Enes Kanter Freedom and will become a U.S. citizen on Monday, per @ShamsCharania pic.twitter.com/TQrgo1RH80 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 28, 2021

Sve češće istupa protiv Kine

Kanterovo oponiranje turskom predsjedniku već je dugo poznata stvar, a u posljednje vrijeme se ovaj 29-godišnji košarkaš javno razračunava i sa službenim Pekingom, upozoravajući na gušenje sloboda, ponekad i u krvi, koje provodi kineska vlast.









Kanter to radi iako za košarkaša u NBA ligi to poslovno nije dobar potez zbog interesa lige u Kini, koja je bogato i vrijedno tržište. Mnogi biraju drugačiji put, poput LeBrona Jamesa, godinama najveće NBA zvijezde. LeBron redovito ‘povuče ručnu’ kada se dođe na teren rasprave o Kini i gušenju sloboda, a Kanter ga je zbog toga nedavno prozvao javno, aludirajući na to da su Jamesu poslovni interesi važniji od drugih stvari.