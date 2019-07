MIGRACIJE HRVATA U NBA-u! Hezonja također promijenio klub, poznati novinar ga opet uvrijedio

Nakon što je Bojan Bogdanović osigurao prelazak u Utah Jazz i plaću od 73 milijuna dolara, rezidenciju je promijnio i Mario Hezonja. Leteći Hrvat potpisao je jednogodišnji ugovor s Portland Trail Blazersom, tvrdi do ugledni novinar ESPN-a Adrian Wojnarowski.

Portland je Hezonju htio još lani kada je ovaj napustio Orlando, ali je Knicks bio brži i imao je veću ponudu, 6.5 milijuna eura po sezoni. Međutim, ovaj put su u Portlandu pravovremeno reagirali.

Wojnarowski je, kao i obično, na Twitteru najavio ovaj transfer, a tom je prilikom na neki način uvrijedio Hezonju krivo mu napisavši prezime. Nazvao ga je ‘Hezonijom’, a zanimljivo je kako je to napravio već po drugi put. Lani je isto napisao “Hezonija”, kada je ovaj prelazio u New York. U komentaru mu se javio Hezonja i poručio mu: “Ma, hajde Woj, prošli smo to lani”.

Woj my name is Mario Hezonja, we did this last year cmon bro!!

