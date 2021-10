‘MI SMO MALA DRŽAVA I TEŠKO MOŽEMO NAĆI PRAVU GENERACIJU’ Legenda objasnila situacija pa ‘pecnula’ Srbe!

Ponajbolji hrvatski košarkaš u povijesti Toni Kukoč nedavno je primljen u Kuću slavnih nakon godina čekanja. Kukoč je jedan od najboljih košarkaša s ovih prostora, pa si može dati ‘oduška’ i ‘secirati’ situaciju u Hrvatskoj i susjedstvu.

Kukoč je trostruki osvajač NBA lige s Chicago Bullsima, kao i trostruki osvajač Eurolige s Jugoplastikom. Hrvatska košarka već godinama stagnira i mnoge zanima zašto je to tako.

Kukoč je otvoreno progovorio o situaciji u hrvatskoj košarci, ali se dodirnuo i susjedne Srbije, koja je godinama pisala fantastične uspjehe u košarci.

Kukoč je u velikom intervjuu za Index pričao o lošim rezultatima u košarci, a odmah se dotaknuo i Srbije.

“I would like to thank this gentleman here… for kicking my butt at the Olympics in Barcelona.” 😂

Toni Kukoc had to shout out MJ during his @Hoophall enshrinement speech

(via @NBATV)pic.twitter.com/DPMwVtPlK1

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 12, 2021