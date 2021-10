MAMA HRVATICA, A LEGENDA ‘SANJA’ JUGOSLAVIJU! ‘Zamislite da je još zajedno, to bi bilo uzbudljivo!’

Veliki igrači iz Hrvatske i susjedstva već su dugo sa značajnim ulogama na NBA parketima, a u njihovom učinku, trenutno su najveće zvijezde Srbin Nikola Jokić i Slovenac Luka Dončić. I hrvatska košarka može se osloniti na jake adute. Predvodi ih Bojan Bogdanović, a značajnu minutažu imaju Ivica Zubac i trenutno ozlijeđeni Dario Šarić, što potvrđuje priču o talentu kojeg ovdje ne fali.

Koliko talenta ima, dobro zna Gregg Popovich, slavni dugogodišnji trener San Antonio Spursa s pet naslova prvaka na klupi u NBA ligi. Danas 72-godišnjak, Popovich je u košarci vidio puno, a Hrvatska i susjedne zemlje zanimaju ga i privatno. Takva je njegova obiteljska priča, s korijenima iz Hrvatske na majčinoj, a iz Srbije na očevoj strani.

Popovich se o ovoj temi otvorio dok je krenula priča o Luki Dončiću, Slovencu koji je glavna zvijezda Dallas Mavericksa. Nije se zadržao na Dončiću, već je zašao na teren nekadašnje Jugoslavije.

‘Da su svi ti igrači jedna momčad…’

‘Kada pomislite o tome, meni često u glavu dođe zamisao da je cijela Jugoslavija još zajedno, da su svi ti igrači jedna momčad, to bi bilo uzbudljivo. Slovenci, Hrvati, Srbi, Hercegovina, ma svi zajedno, to bi bilo baš sjajno’, rekao je slavni trener.

Kako je Popovich dodao, Dončić je samo jedna u nizu zvijezda koje dolaze iz bivše Jugoslavije.

Velikani iz prošlosti

‘Vraća me to u dane Divca, Paspalja, Kukoča, Dražena Petrovića, svih tih igrača koji su bili iz iste generacije. Bilo je to kao i s Argentincima prije nekoliko godina, to je prva stvar koja mi prođe kroz glavu’, nastavio je Popovich.

Slavni trener pozabavio se i temom kako rastu talenti iz male zemlje, poput Slovenije u kojoj se igrački razvijao Dončić, s konkurencijom koja nije toliko bogata igračima kao što je slučaj u SAD-u, ali ima puno dobro postavljenih temelja i puno kvalitetnih trenera koji su morali proći teškim putem da se probiju, a s takvim stanjem stvari, na scenu redovito dolaze i novi sjajni košarkaši.







Sklonost igri

Popovich je istaknuo još jednu stvar koju smatra važnom – želju da se igra i sklonost natjecanju.

‘Tome se ondje teži nekako prirodno. a to se vidi i u rukometu koji je nekako sličan košarci. Imaju i sjajne rukometne momčadi, a iako Dončić vjerojatno nikad nije igrao rukomet, bitne su poveznice između ta dva sporta. To je jako zanimljivo – i prekrasno je za vidjeti’, zaključio je slavni trener.