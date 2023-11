Majka Splićanka, on rođen u Beogradu, a uživa u Zagrebu: ‘Hrvatska putovnica mi je dosta pomogla’

Uvijek je teško pisati o Ciboni kada je već godinama u raspadu. Ipak, postoje trenutci poput ovih zadnjih mjesec dana kada igrači ginu na terenu i ostvare 12 velikih pobjeda. I to u situaciji kada u prvenstvu mogu koristiti samo pet seniora zbog blokada HKS-a.

Stigao je sinoć poraz od Mege, ali publika je u lijepom broju došla u Draženov dom podržati dečke koji se bore kao lavovi. Među njima posebno se istaknuo Aleksandar Aranitović (25, 195 cm).





Ovaj srpski košarkaš drugu sezonu je u “pod Tornjem”, a oduševio je navijače svojom borbenošću. Ima itekako zanimljiv košarkaški klub, ali i korijene.

Uživa u Zagrebu

” Nije lako čitati napise, svako malo u medijima nešto izađe o Ciboninu teškom financijskom stanju i to utječe na psihu. No, za sada se držimo zajedno i volimo to što radimo” govori za Večernji list.

Zatim nastavlja kako je bilo iz Beograda doći u Zagreb: “U početku su se javljali ljudi s predrasudama i pitanjima kako će meni biti u Zagrebu. Stvarno nisam razmišljao u tom pravcu, nego sam došao iz košarkaških razloga. A meni je Zagreb legao od prvog dana. Svi će reći da je manji i mirniji od mog Beograda, a meni to godi. U Zagrebu stvarno uživam, pronašao sam se, već sam ga i upoznao. Volim otići do centra ili do Jaruna. Često izlazim na piće sa suigračima.”

Dolasku u Cibonu pomogla mu je i hrvatska putovnica: “Sigurno mi je to olakšalo i to ne samo ovaj transfer već i kada sam odlazio u Litvu i Francusku, gdje mi je direktor kluba kazao da bez hrvatske putovnice kod njih ne bih ni dospio.”

Hrvatsku putovnicu ima zbog majke: “Moja mama je rodom iz Splita i ona je dolje živjela dok se nije udala za mog oca Beograđanina. A mama me nagovarala da izvadim putovnicu. Meni se to nije dalo, no na koncu sam je ipak poslušao i izvadio putovnicu u veleposlanstvu RH u Beogradu. Baka je do prije tri godine bila u Splitu, sada je u Rijeci, a teta je na Rabu i ja sam svako ljeto tamo.”

Dijete je Zvezde, ali je kasnije igrao za Partizan što često može dovesti do neugodnih trenutaka: “Ja to nisam posebno osjetio. Doduše, i ja sam dobivao neke neugodne poruke pa mogu zamisliti kako je bilo onima koji su odigrali više utakmica i bili u nekim zrelijim igračkim godinama. U Beogradu se točno zna koji dio grada navija za Zvezdu.”