MAGIC DONČIĆ: Ruši sve što se srušiti može!

Luka Dončić pretvara NBA ligu u svoje dvorište. Slovenac je osigurao već osmi triple-double godine čime je izjednačio vlastitu statistiku iz čitave prošle sezone čime je postao jedini igrač mlađi od 21 godine koji je ostvario dva trostruko-dvoznamenkasta učinka s 40+ poena u istoj sezoni.

Pistonsima je ubacio 41 poen, uhvatio je dvanaest lopti te podijelio jedanaest asistencija.

On je uz sve to postao i prvi igrač s triple-double učinkom u utakmicama izvan SAD-a i Kanade. Mavsi su u skoku uhvativši čak 18 lopti više od protivnika (52-34). Seth Curry je je zabio šest trica za ukupno 30 poena. Kristaps Porzingis ubacio je 20 koševa uz osam skokova i tri blokade. Andre Drummond predvodio je Detroit s 23 poena i 15 skokova.

So here’s what Luka did tonight…

– Highest-scoring game ever in Mexico City

– First triple-double ever in Mexico City

– Second 40-point triple-double this season

– Fourth 40-point game this season

What did y’all think? @luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/3SL3PpYfcg

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 13. prosinca 2019.