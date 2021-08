LEGENDARNI SLOVENAC U SRPSKIM SPLETKAMA: ‘Luka je naša krv, nikad ne bi zaigrao za Kosovo’

Autor: G.I.Š.

Naše ‘komšije’ se po dobrom starom običaju zabavljaju prebrojavanjem krvnih zrnaca uspješnih sportaša s područja bivše Jugoslavije, pa su se ponovno dotaknuli Luke Dončića.

Slovenac je još jako mlad, ove godine proslavio je 22. rođendan, ali već je oduševio u NBA-u, u dresu Dallas Mavericksa, a zatim i na Olimpijskim igrama u Tokiju, na kojima je njegovoj reprezentaciji izmakla brončana medalja nakon poraza od Australije.

Dončić je porijeklom s Kosova gdje i danas živi dio njegove obitelji u selu Biča kraj Kline, a RTV KiM posjetio je Stojana Dončića u njegovom domu.

Nikad za Kosovo

Brat Stojana Dončića, Srbobran, početkom osamdesetih otišao je u Sloveniju gdje je dobio najprije sina Sašu, a potom i unuka Luku.

“Luka je naša krv, puno nam je srce dok ga gledamo. Svi nas pitaju što nam je Luka, ali smo mi skromni, ne hvalimo se puno Lukom”, rekao je Stojan za “RTV KiM”

On se s Lukom čuo pred utakmicu s Argentinom u kojoj je Luka ubacio 48 poena:

“Čujemo se povremeno, ali je dosta zauzet. I Albanci me pitaju što sam mu, ponekad izbjegavam im reći, nije sigurno. Pitaju me da li bi on nekada igrao za Kosovo, možda nekad, kada bi Kosovo postalo Amerika. Nije igrao za Srbiju, zašto bi za Kosovo? Nikad”, odlučan je Stojan.









Ne puštaju ga Mavericksi

Stojan Dončić rekao je kako bi volio da Luka dođe na Kosovo, no njegov NBA klub je protiv toga:

“Luka želi doći, ali mu klub brani jer smatra kako nije sigurno. Dočekat ću da Luka dođe i da baci ovu loptu u koš. Neću umrijeti dok ne vidim kako oni bacaju loptu u koš“, rekao je Stojan Dončić.

Prilog RTV KiM završio je prikazom teškog života Srba na Kosovu i u kraju Dončićevih gdje od nekadašnjih oko 600 Srba sada živi njih samo nekoliko bez ikakve pomoći.