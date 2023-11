Legendarni NBA košarkaš ispalio: ‘Nisu svi dečki s Balkana isti, Hrvat nikad ništa ne bi rekao’

Američka kultura pa tako i ona sportska jako se razlikuju od europske, tako da mnogi igrači koju otiđu u NBA moraju proči nekakve obrede inicijacije i maltretiranja od strane starosjedioca u klubu.

Kako je to na svojoj koži je osjetio Goran Giriček, koji je doživio dosta neugodnosti i maltretiranja od strane veterana, a jedan koji ga je posebno volio imati na piku je legendarni Shaq O’ Neal.

Shaq je tako u jednom podcastu ispričao kako je bio u svlačionici,a Giriček je pričao, ma što mu je O’Neal rekao da zašuti, no Goran to nije učinio pa ga je Amerikanac onesvijestio MMA gušenjem. O’ Neal je rekao da je kod Giričeka volio to što nikada ništa ne bi rekao, te dodao kako nisu svi dečki s Balkana isti.

Ništa nije rekao

Nije to bilo jedino bizarno iskustvo s američkim igračima našeg Giričeka:

“Sjećam se jednog MOKA, Gordana Giričeka. Igrao je sa mnom u Memphisu. Došao je ovdje, a većina takvih tipova sebe ne smatra rookiejima jer su već igrali profesionalno. Mislio sam si: ‘Hmm, ne znam baš, ti si rookie.’ Tako su mu Ike Austin i Grant Long u Memphisu govorili: ‘Rook, sutra ujutro mi donesi krafne.’ Dali bi ti tri ili četiri šanse. Idući dan nije bilo krafni”, ispričao je Williams pa otkrio kako je Giriček bio kažnjen:

@shaq come on man 🤦🏻‍♂️ not all Balkan boys look alike and @matt_barnes22 you might have been 💨 I wasn’t even on the team yet… Smh poor Gordan Giriček. @shobasketball #AllTheSmoke pic.twitter.com/qi23qMsBfm

— Goran Dragić (@Goran_Dragic) April 29, 2021