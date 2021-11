LEGENDARNI MENADŽER KOJI JE IZNENADIO SVIJET PORUČIO: ‘Dražen je bolji od svih koji su igrali i koji će igrati!’

Autor: F.F

Miodrag ‘Miško’ Ražnatović popularni je košarkaški agent, bivši igrač i vlasnik srpskog kluba KK Mega Basketa. U svojoj karijeri brine za mnoge popularne svjetske i hrvatske igrače.

Ražnatović brine o karijerama Ante Žižića i Darija Šarića, a postao je svjetski poznat kada je njegov ‘pulen’ Nikola Jokić, izdominirao NBA ligom te osvojio titulu za najkorisnijeg igrača lige (MVP).

Sjajnog srpskog centra otkrio je u Vojvodini, a otkrio je kako nisam košarkaš nije očekivao da će nizati ovakve uspjehe u karijeri.

Ne dvoji – Dražen je najbolji

Ražnatović je u velikom intervjuu za Tportal otkrio kako ni on, ni sam Jokić nisu očekivali takav razvoj karijere super talentiranog srpskog centra:

“Nisam to očekivao, a nije ni sam Nikola! Time što je atipičan igrač i ne uklapa se u stereotipe o NBA igračima koji su užasno atletični. Njegova košarkaška inteligencije, talent i rad, za koji mnogi ni ne znaju, doveli su ga do samog vrha. Njegov uspjeh je dao nadu svim klincima da mogu doći do zvijezda bez prirodno urođenih atletskih sposobnosti”, otkriva Miško koji za Nikolu tvrdi da je unikatan igrač, a ako ga baš mora uspoređivati s nekim rekao je: ‘Krešo Čosić, ali sa šutom za tri poena’.

Osvrnuo se i na karijeru Darija Šarića u NBA ligi te činjenicu da su mu Amerikanci promijenili poziciju te sada često pokriva centarsku poziciju. Za njega kaže da nije nimalo zabrinut:

“Košarka se jako promijenila, da kažem smanjila. Trend je da sve manji igrači igraju centra i poziciju četvorke, vidite da i Nemanja Bjelica, koji je sličan Dariju, igra na ‘petici’. To su novi trendovi u košarci, a dovelo je do toga da i Dario promijeni poziciju u NBA ligi. Mogu slobodno reći da nema nikakvog problema za Šarića, on se svemu može prilagoditi.”

Posljednjih godina s teritorija bivše Jugoslavije dolaze mnogi veliki igrači poput Nikole Jokića, Luke Dončića, Bojana i Bogdana Bogdanovića, a na pitanje tko je najbolji s naših prostora, Miško ne dvoji ni sekunde:









“To mi je najlakše pitanje. Dražen Petrović je neusporedivo bolji od svih koji su igrali i koji će ikada igrati! Dan danas kada ponovno pogledam njegove utakmice, iznova se oduševljavam! Drugi na toj listi po meni je Nikola Jokić, a treći bi mogao postati Luka Dončić“, zaključio je.