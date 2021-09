LEGENDARNI HRVAT OTKRIO TAJNU SRPSKOG TRENERA! ‘Njegova formula je čudesna, a tako jednostavna!’

Autor: F.F

Jedan od najboljih europskih trenera u povijesti košarke, Željko Obradović, svojom je karijerom pokazao kako se vodi košarkaški klub, a iz dana u dan ljudi sve više hvale popularnog trenera.

U karijeri je osvajao sve; i to u više navrata, a kako je raditi s njim otkrio je bivši hrvatski reprezentativac Damir Mulaomerović. Nekadašnji dugogodišnji reprezentativac istaknuo je kako je s Obradovićem zapravo – lagano raditi.

Mulaomerović je gostovao u Podcast Inkubatoru gdje je pričao o karijeri te se dotaknuo i legendarnog Obradovića.

‘Nikada nije van košarke’

“Ja sam bio kod najboljeg, taj najbolji je Željko Obradović. Puno se priča o tome kako i što on radi, a Željko je u suštini najjednostavniji trener. Čovjek zna svoj posao, samo moraš slušati, pratiti i raditi što on kaže. Glupo je pričati o njegovim košarkaškim kvalitetama”, započeo je Mulaomerović.

Zvrdi kako je ključ njegova uspjeha to što nikada nije van košarke:

“On je unutra, uvijek je tu 100 posto. Kad se uđe u taj njegov način rada, to izgleda poprilično jednostavno.”

Mulaomerović je u svojoj karijeri osvojio jednu Euroligu i to s Obradovićem i Panathinaikosom 2002. godine. Slavili su na iznenađenje mnogih protiv favorita Kinder Bologne:

“To nikada neću zaboraviti, u jednoj utakmici koja je bila fantastična, protiv ekipe koju vode Ginobili i Granger. Prvi put da je bio tako miran, on je to na psihološkom noviu odradio sjajno. Nevjerojatno kako on uspjeva da od desetog igrača izvuče maksimum, to je, po meni, njegova najbolja osobina”, prisjeća se bivši hrvatski playmaker, pa otkriva i što je bio ključ pobjede:









“Ključ pobjede bio je Pepe Sanchez. Taj Pepe Sanchez koji je bio najbolji prijatelj s Ginobilijem i igrao je na nula poena, ali ga je čuvao u drugom poluvremenu kad ovaj nije dao šest poena. Željko je došao do Pepea i rekao: ‘Jel’ možeš ti čuvati svog prijatelja ili ne?’, ‘Naravno da mogu’ ispalio je Sanchez”, prisjeća se Mulaomerović.