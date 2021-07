LEGENDA PROZVALA IZBORNIKA: ‘Nevjerojatno da se nije pogledao u ogledalo i zapitao je li nešto zaj***’

Autor: I.K.

Hrvatska se neće s veseljem sjećati proteklog tjedna i kvalifikacijskog turnira za nastup na olimpijskom košarkaškom turniru uskoro u Tokiju. Hrvatski košarkaši su u Spaladium Areni u Splitu tražili svoju ulaznicu za OI, ali u seriji utakmica koja nije izgledala dobro dogodio se polufinalni poraz od Nijemaca koji su zatvorili vrata izabranicima Veljka Mršića.

Hrvatsku je vukao Bojan Bogdanović, koji je igrao u Splitu nedugo nakon naporne sezone na NBA parketima u dresu Utah Jazza, bljeskove je imao i reprezentativni povratnik Mario Hezonja, a probali su pomoći i drugi. No, sveukupno, bilo je to nedovoljno da bi se stiglo do zacrtanog cilja.

Nakon splitskog turnira, na udaru se našao izbornik Mršić, čiju je ulogu komentirao i Dino Rađa, hrvatska košarkaška legenda i prvi čovjek stručnog savjeta Hrvatskog košarkaškog saveza.

Ne razumije istup nakon Njemačke

S iskustvom koje ima i na poziciji koju obavlja u HKS-u, Rađa je svoj pogled približio razgovarajući za Sportske novosti. Kazao je da ne shvaća zbog čega izbornik nije bio više samokritičan nakon poraza od Njemačke u polufinalu splitskog turnira.

‘Smeta me da se Veljko Mršić niti jednom nakon te utakmice nije pogledao u ogledalo i kazao – ‘možda sam i ja to nešto zaj***.’ Umjesto toga, govorio je o tome kako je to bila naša najbolja utakmica’, rekao je Rađa za SN.

Sve se odlučuje skupno

Komentirajući Mršićev odabir za izborničku dužnost, Rađa je kazao da o tome nije odlučio sam, već je riječ imao cijeli stručni savjet. Sličan pristup ima i kada se govori o mogućem angažmanu stranog igrača za nastup za Hrvatsku. Istaknuo je da se on tome protivi jer angažiranje stranca i košta, a nema garancija da će pomoći.

Kao primjer je spomenuo skupog Amerikanca Shanea Larkina u dresu Turske, spominjući da dva milijuna dolara ili eura skupog Larkina nije bilo u turskoj reprezentaciji u kvalifikacijama za OI. Pored toga, u borbi za put na Eurobasket Hrvatska je slavila i protiv Turaka s njim u momčadi.

Bez obzira na svoj stav, Rađa je dodao da će se prikloniti većini ako će odluka biti takva da se posegne za strancem koji bi najviše mogao pomoći na poziciji organizatora igre.