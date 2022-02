LEGENDA ČEKA SINA: ‘Napravit ću sve da na kraju karijere igram s njim’

Kao i svake godine, gdjegod da se igra, LeBron James je najveća zvijezda ‘All-Star’ vikenda u NBA ligi, a posebno je svima zanimljiv ovog puta, kada će noćašnja ‘All-Star’ utakmica biti odigrana u Clevelandu.

James je iz obližnjeg Akrona u američkoj saveznoj državi Ohio, u dresu Cleveland Cavaliersa je počeo veliku karijeru na NBA parketima, a klubu se vratio i nakon što je imao četverogodišnji boravak u dresu Miami Heata. S Heatom je osvojio dva naslova prvaka, a s Cavaliersima još jedan, u sezoni 2015./16., čime je bilo prekinuto 52 godine dugo čekanje grada Clevelanda na naslov prvaka u najjačim američkim sportskim ligama.

LeBronova veza s njegovim rodnim krajem ostaje jaka. To se nije promijenilo ni u godinama nakon što je otišao u Los Angeles Lakerse, čiji je i dalje član, s osvojenim naslovom prvaka u pandemijom koronavirusa obilježenoj sezoni 2019./20.

Dok je u Clevelandu, James se dotaknuo i svojih planova u završnoj fazi karijere. Pri kraju prošle godine proslavio je 37. rođendan, kraj se već nazire, a u razgovoru za The Athletic, otkrio je kako bi volio da izgleda posljednji korak u velikoj karijeri. To uključuje i njegovog sina, LeBrona mlađeg, poznatog po nadimku Bronny.

LeBron James’ message to all 30 teams is clear: If you want me, draft Bronny.

“Wherever Bronny is at, that’s where I’ll be. I would do whatever it takes to play with my son for one year. It’s not about the money at that point.” @KingJames

✍️@ByJasonLloydhttps://t.co/LrWR2O4oX5 pic.twitter.com/MzkVc12ho0

