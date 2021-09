KUKOČA IPAK UVEO JORDAN U KUĆU SLAVNIH! Toni konačno dobio veliko priznanje, evo kako je to izgledalo

Toni Kukoč dočekao je taj dan. Uveo ga je Michael Jordan u Kuću slavnih, tamo je gdje je davno trebao biti…

Nitko nije toliko dugo ostao u – čekaonici. Naime, u nju je ušao iz osmog pokušaja! Nakon što su ga Chicago Bullsi nominirali 2014. godine, i tako je postao peti Hrvat u društvu košarkaških besmrtnika. Prije njega ta je čast ukazana Krešimiru Ćosiću 1996., Draženu Petroviću 2002., Mirku Novoselu 2007. i Dini Rađi 2018. godine.

Kukoča je u Kuću uveo za mnoge najbolji košarkaš svih vremena i njegov bivši suigrač iz dana provedenih u slavnim Chicago Bullsima, Michael Jordan.

“Htio bih zahvaliti gospodinu koji sjedi ovdje. Hvala Michaelu Jordanu i Scottieu Pippenu što su me razbili na Olimpijskim igrama 1992. i natjerali me da radim još više kako bih bio važan član Bullsa”, kazao je Toni u govoru.

Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša u NBA ligi je proveo 13 godina, a one najbolje u za mnoge najboljoj NBA momčadi svih vremena, igrajući uz bok Jordana, Scottieja Pippena, Dennisa Rodmana. U slavnom je timu Kukoč, koji bi u većini franšiza svojim igrama izborio status zvijezde, skromno prihvatio sporednu ulogu, zbog koje i nije imao spektakularnu statistiku, ali zbog koje je triput podizao trofej pobjednika NBA lige.

“I would like to thank this gentleman here… for kicking my butt at the Olympics in Barcelona.” 😂

Toni Kukoc had to shout out MJ during his @Hoophall enshrinement speech

(via @NBATV)pic.twitter.com/DPMwVtPlK1









— Bleacher Report (@BleacherReport) September 12, 2021