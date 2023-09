Kukoč progovorio o potezu koji je šokirao Srbiju: ‘Napravili smo to zbog Hrvatske i ponosa’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Jedan od najboljih europskih košarkaša svih vremena sjajni Toni Kukoč zadnjih dana promovira film Magična sedmica Sabahudina Topalbećirevića o svojoj karijeri. Legendarni košarkaš konačno dobiva pažnju javnosti kakvu zaslužuje.

Ikona Jugoplastike i Bullsa dao je veliki intervju za srpski Sportal, u kojem se dotaknuo Nikole Jokića, ali i starog prijatelja Vlade Divca i komentirao silaženje s postolja 1995.

“Moguće je da on tako igra zbog mene, iako ne znam koliko je on u to vrijeme pratio, s obzirom na razliku u godinama između nas. Mislim da se to jednostavno rodi u osobi, da je on nadaren, da je njegov košarkaški IQ toliki da čita košarku bolje od ostalih” rekao je za Jokića.





Postolje u Ateni

Komentirao je odnos s Divcem: “S Divcem sam uvijek imao dobre odnose, kad se vidimo u Chicagu ili drugdje, normalno popričamo, sad možda slobodnije nego u tim ratnim godinama. Jednostavno je bila situacija gdje nismo znali kako reagirati, ali većinom zbog drugih ljudi, drugih razloga nego između nas samih.”

Zatim je dodao: “Sportaše u suštini nikad nije zanimala politika. Mi smo sebe stvarno trošili samo na košarku i na ta prvenstva, pa kad dolaziš u jednu takvu cjelinu koja je zajedno 4, 5, 6 godina, spojili smo se i bili vrlo bliski, nalazili se i izvan dana s reprezentacijom. Naravno, igrala je Jugoplastika protiv Partizana, Zvezde, Cibone i to su onda bile super utakmice jer se svi znamo pa se zato nadmećemo između sebe. Bilo smo cjelina, što se vrlo rijetko nađe.”

O silaženju s postolja 1995.: “Ne vjerujem da bih takvo što ponovio, to je nešto što je napravljeno u tom trenutku. Mislim, da se sad mogu vratiti na to postolje, možda to i ne bismo napravili, ali jednostavno je bio neki revolt u tom trenutku, ne toliko iz mržnje prema Srbiji i srpskim igračima nego zbog same Hrvatske, zbog ponosa što smo i tko smo.”

Podsjetimo, Hrvatska je te 1995. bila treća na Eurobasketu, a tadašnja Jugoslavija prva. Kada su njihovi košarkaši stupili na postolje Hrvatski košarkaši su sišli s postolja u znak bunta. Ironično, bilo je to zadnji put da je Hrvatska uzela medalju na velikom natjecanju.