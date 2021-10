KUKOČ DOŽIVIO OVACIJE! U Chicagu svi u dvorani zapljeskali su legendarnom Hrvatu

Na noćašnjoj utakmici između Chicago Bullsa protiv Utah Jazz 107-99, uoči utakmice održava je svečanost u čast hrvatske legende Tonija Kukoča.

Povod za slavlje bio je nedavni ulazak “Pink Panthera” u Kuću slavnih, te su mu Bullsi odlučili posvetiti večer.

“Zahvalio bih se Bullsima što su mi prije 30 i više godina pružili ovu šansu. Hvala mojoj obitelji na ljubavi i podršci, a mojim suigračima i trenerima hvala što sam postao bolji igrač. Puno sam od vas naučio. No, najveće hvala ide vama, navijačima”, rekao je Kuki, što je izazvalo velike ovacije.

Chicago mi je dom

“Od prvog dana kad sam došao u ovaj grad osjetio sam vašu ljubav i podršku. Split je moj rodni grad, ali Chicago je moj dom i moje srce. Hvala vam na svim divnim godinama, a sad nam svima želim dobru sezonu i pobjede. Naprijed, Bullsi”, naglasio je hrvatski velikan.

Kukoč je karijeru počeo u Jugoplastici gdje je igrao od 1987. do 1991., a onda je prešao u Benetton gdje je bio do 1993. kada prelazi u NBA u Bullse, gdje je proveo 13 godina do 2006. godine, a igrao je za Chicago Bullse, Philadelphia 76erse, Atlanta Hawkse i Milwaukee Buckse.

Kukoč je s Chicago Bullsima tri puta osvajao naslov NBA prvaka i bio je proglašen najboljim šestim igračem najjače lige svijeta.

"Split Croatia is my hometown, but Chicago is my heart and my home"









Congratulations, Toni Kukoč ❤️ pic.twitter.com/cMBsLKIddL

— Bulls Talk (@NBCSBulls) October 31, 2021