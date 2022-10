KOŠARKAŠ IZGUBIO SVIJEST, SVE SE ODVILO U PAR SEKUNDI: Tresnuo u vrata i ostao ležati: ‘Čuli smo jak i tup udarac’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ozbiljna drama odvijala se u poslovnici jedne banke u Podgorici, gdje je veliku brigu izazvalo zdravstveno stanje Alphe Kabe, 26-godišnjeg košarkaša koji igra za Budućnost.

Kako je objavio crnogorski portal Press, Kaba se onesvijestio dok je čekao u redu u banci, a sve se dogodilo bez ikakvog znaka da je 26-godišnjem igraču Budućnosti loše. Portal je približio ono što su otkrili očevici, s informacijom da je Kaba pao i u tom padu udario u ulazna vrata poslovnice.

Nakon toga, košarkaš je ostao ležati i krenula je borba da ga se spasi. Crnogorski portal objavio je da je postojao strah da bi se onesviješten mogao ugušiti, što je spriječeno uz intervenciju najspretnijih svjedoka koji su 26-godišnjaku izvukli jezik kako se ne bi dogodilo ono najgore.





‘Svi su bili u šoku’

“Čuli smo jak, tup udarac. Osiguranje je dotrčalo do košarkaša koji je ležao na podu. Svi su bili u šoku”, rekao je jedan svjedok čiji iskaz približava Press. Svjedok je otkrio i kako je išlo spašavanje, s izvlačenjem jezika kako ne bi došlo do gušenja, ali to nije bilo sve.

“Jedna od službenica je odmah donijela bokal s vodom s kojom su ga polili, nakon čega se osvijestio poslije nekoliko sekundi. U tim trenucima pozvali su i hitnu pomoć. Sve je to vrijeme s košarkašem, koji je sjedio na podu, pričao čovjek, koji je došao pomoći mu oko papirologije u banci”, dodao je svjedok.

Prebačen u bolnicu

Nakon drame koja se odvijala u poslovnici banke, 26-godišnji Kaba prebačen je na odjel za hitne intervencije u Kliničkom centru Crne Gore, a kako donosi portal Press, tek treba utvrditi od čega je pozlilo košarkašu. No, dobra je vijest što igrač Budućnosti nije u životnoj opasnosti.

Za sada, prve informacije govore da su objavljeni pregledi pokazali da je s Kabom sve u redu, kako je izvijestio podgorički klub.