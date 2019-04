‘KAŽETE DA SAM OTIŠAO? NIKAD!’ Evo što čeka njemačku košarkašku legendu nakon kraja karijere, imat će božanski status

Nekoliko dana nakon što je po isteku svoje 21. odigrane NBA-sezone okončao svoju profesionalnu karijeru, Dirk Nowitzki je prema pisanjima mnogih medija dobio ponudu koju će teško odbiti. Vlasnik franšize Dallas Mavericksa, one iste kojoj je veliki igrač poklonio doslovno pola svog života nudi mu jednu od rukovodećih pozicija u klubu.

Još uvijek nije do kraja poznato što bi Nowitzki, najvjerojatnije s početkom sljedeće sezone trebao krenuti obavljati, ali spominju se razne funkcije. Jedna od njih mogla bi mu nadjenuti ime ambasadora kluba, za što bi on svakako bio sjajan kandidat i logičan izbor.

“Volio bih da se to dogodi. Razgovarat ću s Dirkom vrlo brzo oko svega toga i nadam se da ćemo se u potpunosti oko svega složiti. Ima tu dosta papirologije, komplicirano je, ali mislim da ćemo sve zajedno uspjeti izgurati”, izjavio je vlasnik franšize Mavericksa, Mark Cuban.

