KAKVA KATASTROFA ZA HRVATSKU: Nastavlja se niz poraza, tonu nade u SP

Autor: I.K.

Hrvatska reprezentacija doživjela je treći poraz u isto toliko utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo košarkaša. Švedska je u trećem kolu kvalifikacijske skupine C u Zagrebu slavila sa 70:64, čime je ostavila hrvatske reprezentativce na dnu grupe u kojoj su i Finska i Slovenija.

Za prolazak prvog dijela kvalifikacija, treba biti na najmanje trećem mjestu u grupi, ali Hrvatska se još uvijek nije pomaknula s nule. Nova prilika dolazi već u ponedjeljak, ponovno protiv Šveđana, ali ovog puta u gostima. Utakmica će biti odigrana u Norrkoepingu.

Bez svojih jakih aduta iz europskih klubova, s nedavnim gubitkom nade da bi se mogli priključiti Mario Hezonja i Kruno Simon, a dakako, i bez zvijezda s NBA parketa dok traje najjača košarkaška liga na svijetu, Hrvatska je nastavila svoj hod po trnju u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Nakon što su ranije ubilježeni porazi od Slovenaca i Finaca, sada su se osladili i Šveđani, koji su u prvoj utakmici novog hrvatskog izbornika Damira Mulaomerovića bili uspješni u zagrebačkom Domu Dražena Petrovića.

Odluka u završnici

Švedska je u najvećem dijelu utakmice bila u prednosti, ali sve je bilo riješeno tek u posljednje dvije minute. Hrvatska je nešto više od minutu i pol do kraja bila na tri poena zaostatka (67:64), no s promašajima vanjskih šuteva, nestala je prilika da bi se moglo do izjednačenja ili prestizanja gostujuće momčadi.

Šveđani su zaključili priču s dva pogođena slobodna bacanja Ludviga Hakansona za odlazak do šest poena prednosti 22 sekunde do kraja.









Zubčić iskočio

Hrvatska je u ovom porazu imala samo jednog igrača s dvoznamenkastim brojem poena, Tomislava Zubčića, koji je zabio 20, a tome je dodao i četiri skoka.

Viktor Gaddefors imao je 16 poena i pet skokova za Švedsku, a u gostujućoj reprezentaciji vrijedi izdvojiti i učinak Simona Birgandera. Završio je s po 12 poena i skokova.