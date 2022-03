KAKVA BRUTALNOST SRPSKE ZVIJEZDE: Od toga se jedva oporavio, prijetila su i opasna braća

Dok se sezona na NBA parketima bliži završnoj fazi prije početka doigravanja, protekli tjedan donio je povratak na jednu epizodu koja se dogodila još u studenom. Dok su Denver Nuggetsi i Miami Heat igrali u Denveru, završnica utakmice donijela je fizički obračun u kojem su sudjelovali Nikola Jokić i Markieff Morris, a sve je završeno s težim posljedicama za Morrisa, 32-godišnjeg krilnog centra Heata.

Košarkaš kluba s juga Floride bio je izvan parketa čak četiri mjeseca nakon pretrpljenog udarca koji je primio u Jokićevom naletu s leđa u utakmici u studenom. Taj udarac pokazao se vrlo brutalnim s obzirom na višemjesečne posljedice, a prije toga, sve je krenulo zbog Morrisove provokacije dok je prolazio pokraj Jokića u trku i pritom uletio u njega. Velika srpska košarkaška zvijezda preko toga nije prešla bez reakcije.

Jokić je za svoj udarac dobio jednu utakmicu zabrane nastupa, a Morris je mjesecima bio oporavljenik, vraćajući se na parket tek pri kraju proteklog tjedna. Duga stanka trajala je zbog ozljede vrata koja se pokazala vrlo ozbiljnom.

Poslije povratka igranju, Morris se pred novinarima vratio na incident zbog kojeg je pauzirao. Krilni centar Heata ne zaboravlja Jokićev udarac, a od srpske zvijezde, kako je kazao, ne traži nikakvu poruku. ‘Je li mi se javio? J***o ne, ne želim čuti ništa od njega. Napravio je ono što je napravio, bilo je to što je bilo’, kazao je Morris.

Asked if he heard from Nikola Jokic during these four months off, Markieff Morris said, "F–k, no, I don't want to hear from him. He did what he did. It is what it is."

— Ira Winderman (@IraHeatBeat) March 13, 2022