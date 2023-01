KAKO SU BOYSI PROMIJENILI KLUB! Oni su hit u gradu, više ništa nije kao prije, a samo je jedna stvar ‘krivac’ za to

Autor: Ivan Lukač

Kada su 1986. osnovani Bad Blue Boysi navijali su prije svega za Dinamo, a onda za Cibonu. Čuvari zagrebačke časti su uvijek isticali tri svetinje: Hrvatsku, Zagreb i Dinamo, a tu je bila i Cibona.

Dvostruki prvak Europe je 80-tih te u samostalnoj Hrvatskoj uvijek imao veliku podršku BBB. Ljubav je pukla početkom ovog stoljeća kada je uprava Cibone počela tjerati Boyse s tribina Draženovog doma.

Ipak, vratili su se na tribine Draženovog doma. Ovaj puta kao navijači svog kluba KK Dinama Zagreba. Klub je osnovan 2020. ili točnije rečeno preimenovan. Naime Boysi su preuzeli KK Rudeš pa te ga imenovali svetim imenom.





Zviždanje Ciboni je sramotno

Prošle su godine ušli u Premijer ligu te napravili veliko slavlje u Draženovom domu s Boysima. Prekrasne scene zajedništva navijača i kluba kakve nažalost sve rjeđe viđamo u Hrvatskoj. KK Dinamo je upravo to klub navijača i taj navijači val je ono što ih gura naprijed i motivira da se bave košarkom.

Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

“Da, san je postao stvarnost, KK Dinamo Zagreb igrat će protiv najboljih hrvatskih klubova naredne sezone. Ne mogu riječima opisati kako se osjećam, i fizički i emotivno. Malo sam mamuran da vam budem iskren, ali dobro. Gušt, veliki je ovo gušt i nagrada za sve što smo prošli, pa ništa nije teško, sve se izdrži” rekao je za Hrvoje Grafolić nakon ulaska u elitu.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli KOŠARKAŠKI KLUB DINAMO ZAGREB (@kk_dinamo)







Tijekom cijele sezone Dinamo ima lijepu podršku svojih navijača. Scene koje motiviraju svakog tko se bavi sportom, a u klub su došli i poznata imena poput Damire Markote i Ivana Novačića.

Cibona je s druge strane gotovo prazna iako u nekim utakmicama dvorana je solidno popunjena. Boysi su jučer u pobjedi Dinama protiv Cibone glasno navijali za svoj klub što je i normalno, ali u jednom trenutku je krenulo zviždanje upućeno Ciboni.

Da, Cibona je sada rival i to je klub koji je potjerao Boyse, ali isto je radio i Mamić pa su ostali uz Dinamo. Možda su i prerano odustali od kluba i okrenuli mu leđa, ali to je druga priča. Bez obzira na sve Cibona ne smije bit izviždana u Draženovom domu pogotovo ne od strane BBB. Klub je to koji ima sve manju podršku zbog sve politike koja ju je uništila, ali ona je i dalje jedan od simbola Zagreba i Zagrepčani ne smiju se tako odnositi prema klubu. Kritizirati upravu da, ali sve osim toga ne.

KK Dinamo je lijepa priča i donekle vraća košarku u Zagreb što je prekrasno za vidjeti. To je svijetlo u ovom hororu u kojem se nalazi hrvatska košarka i samim time klub zaslužuje veliku podršku, ali poštovanje prema Ciboni treba biti jer je ona simbol grada.