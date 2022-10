KAKO JE OVAJ HRVAT SVE ŠOKIRAO: Razbio je susjede kao nitko nikad prije, a ono što je rekao prije sve je iznenadilo…

Autor: Dnevno GIŠ

I dok mi stariji gledamo kako iz godine u godinu Hrvatska košarka pada na sve niže grane, a mladi ljudi se niti ne sjećaju perioda kada su Kockasti parirali Dream teamu i ostalim velikanima, tu i tamo izleti sjećanje na slavne dane Cibone kojih se onda rado prisjetimo.

Jedno od najvećih postignuća u povijesti košarke dogodilo se prije 35 godina, kada je tada još mladi Dražen Petrović napravio nešto što vjerujemo kako će teško netko ikada dostići.

Igralo se tada prvo kolo prvenstva raspadnute nam države, a u goste tadašnjem prvaku Europe stigla je ljubljanska Olimpija u podmlađenom sastavu, jer nisu na vrijeme registrirali igrače za tu utakmicu, a ostalo je povijest.





Utakmica je završila s nevjerojatnih 158:77 za Cibonu, a Dražen je tada postavio rekord od 112 ubačenih poena, najviše ikad u povijesti igre pod obručima.

Bez šansi

Jedan od sudionika tog susreta na strani poražene Olimpije Igor Đurović, koji je na toj utakmici kao kadet čuvao Dražena Petrovića.

“U šali smo pitali tajnika Lorbeka što ćemo dobiti ako pobijedimo Cibonu, a on je mrtav hladan odgovorio da svaki od nas može izabrati automobil po želji. Mogao nam je obećati bilo što, jasno je bilo da nismo imali baš nikakve šanse”, sjetio se Đurović.

Od tada datira i priča kako je Dražen prije utakmice rekao treneru Željku Pavličeviću da će iskoristiti priliku da postavi rekord i uspio je, ali nitko nije očekivao baš 112 poena.









“Dražen je pogazio riječ, obećao je da će izaći iz igre nakon što obori rekord Radivoja Koraća od 74 postignuta koša, ali znate kakav je on bio ‘psiho’, nastavio je zabijati do kraja i na koncu je došao do 112 koševa”, prisjetio se Igor Đurović.