Kako je Novosel mislio da će završiti na Golom otoku: ‘Namjestili su mu, gledali su ga kao špijuna’

Autor: Ivan Lukač

Mirko Novosel napustio je ovaj svijet u 86. godini života. Košarkaški revolucionar i jedan od najboljih trenera koji je hrvatski sport ikad imao pridružio se nebeskom Dream Teamu.

U karijeri je osvojio sve. Bio je dvostruki europski prvak i svjetski viceprvak s Jugoslavijom te osvojio dvije olimpijske medalje. Također, ostao je član Kuće slavnih kao jedini naš trener kojem je to uspjelo.

Na Olimpijske igra odlazio je pet puta. Čak četiri puta vraćao se s medaljom. Onu najsjajniju osvojio je 1980. u Moskvi. SAD je tada bojkotirao igre pa je SSSR sve napravio da uze zlato. Sve, osim pobijediti Jugoslaviju Mirka Novosela.





Sjećanje na Moskvu

Sportske Novosti prenijele su sjećanje Novosela na sve OI, a mi će posebno istaknuti Moskvu koja će ostati upamćena po povijesnom zlatu:

“U Moskvi 1980. smo bili u tandemu Žeravica i ja. Godinu prije su bile Mediteranske igre u Splitu, a Dolanc je bio ponovno glavni u organizaciji. Iako smo došli u Split kao svjetski prvaci, izgubili smo finale od Grka. Nakon toga me Dolanc zvao u Beograd u svoj ured, a kada sam došao, tamo su već bili Radomir Šaper, Stanko Žeravica i Bora Stanković. Sastanak je trajao 32 minute, a od toga je 30 minuta Dolanc urlikao na nas tako da smo svi bili napola pod stolom. Grmio je da je to najveća sramota, da on mora dijeliti zlatne medalje Grcima. Mislio sam da će nas baciti na Goli otok, tako je izgledalo.”

Zatim nastavlja:

“Onda je u 31. minuti pokazao na mene i Ranka i rekao da vodimo repku dogodine na OI. Ja sam bio tada trener Cibone, a bio je propis da klupski trener ne može voditi reprezentaciju, ali je Dolanc odvratio da to nema veze. Ranko i ja smo osvojili zlato u Moskvi, što je bila velika stvar. Tada su Amerikanci bojkotirali Igre pa su Rusi sve napravili da osvoje košarkaško zlato, to je bilo gotovo rezervirano za njih.”

Sjećanja je zaključio jednom anegdotom:









“Napravili su stadion za 45.000 ljudi, Sergej Bjelov je palio olimpijski baklju… Tukli smo ih u polufinalu, Italiju u finalu, i to je bila senzacija. Tadašnji njihov izbornik Gomeljski, moj prijatelj, kasnije mi je plačnim glasom nudio 50 drugih medalja za tu jednu košarkašku.”

O Montrealu 1976. je ovo napisao:

“Te su Igre bile zapravo veliki problem za nas jer smo morali u kvalifikacije, a ujesen 1975. mi je cijela prva petorka otišla u vojsku: Ćosić, Jelovac, Kapičić, Šolman i Slavnić. Tadašnji su propisi bili takvi da nije bilo igranja dok si u vojsci, nije smjelo biti nikakvih aktivnosti. A ja sam morao naći načina kako pripremiti momčad za te Igre. Na sjednici saveza su mi rekli neka nađem drugu petorku, a ja kažem “koju drugu kada je ovo prva petorka, najjači igrači”.









Otišao sam onda kod Stane Dolanca, tada drugog čovjeka Jugoslavije iza Tita, inače i košarkaškog funkcionera, koji mi je već prije rekao da mu se javim ako nešto trebam.

Iznio sam mu problem, i za dva sata su se pojavila četiri generala kod njega u uredu, među njima i onaj Kadijević kojega kasnije znamo iz Domovinskog rata. Dolanc im je iznio problem, rekao im je da smo dvostruki prvaci Europe i da se spremamo za OI, ali da nam fali pola momčadi jer su u JNA. Čak im je bacio bubu u uho da ih je drug Tito zamolio da se to nekako riješi.

Plan je bio da se prebace svi u Zagreb u vojsku, gdje bih ja oformio vojni tim. Recimo, Ćosić je bio poslan u Sarajevo, u kazneni bataljun za konjevodca. To su mu namjestili iz Zadra jer je bio mormon, pa su ga odmah okvalificirali kao špijuna CIA-e.”.