Kako je novac nepovratno uništio odnos mame i Luke Dončića, jedna stvar je sve zakuhala

Stara narodna mudrost govori kako je obitelj i prijatelje najbolje držati daleko od poslovnih odnosa, a da je tome tako posvjedočio je na svojoj koži i Luka Dončić, koji je zbog svoje majke ostao bez prava korištenja vlastitog imena.

Dončić i njegova majka Mirijam Potrebin završili su na sudu, kada je Luka shvatio kako nema pravo korištenja njegovog imena kao brenda, što je rezultiralo parnicom Luke protiv njegove majke.

Slovenac je zasjao kao košarkaš još kao maloljetnik i kao takav nije mogao upravljati svojom tvrtkom LD77 i raznim inačicama, nego je to u njegovo ime činila njegova majka Mirijam.

Prenijela vlasništvo

To očito nije bio problem za Luku, no nakon svađe s majkom odlučio je podijeliti imovinu, da bi shvatio kako ne može koristiti vlastito ime, jer je tvrtka koja koristi njegov žig i brend u vlasništvu Borisa Požega.

Vrijednost njegovog brenda Luka Dončić 7 jako je narasla prelaskom iz Rela u NBA pa je vjerojatno tu Boris Požgaj vidio priliku za zaradu i došao do 40 posto tvrtke, dok 60 posto drži Mirijam.

Kako se pisalo Mirjam Poterbin je Borisu, poslovnom čovjeku iz Ljubljane, koji je stekao svoje ime u svijetu nekretnina i u ugostiteljstvu, tijekom njihove ljubavne veze prenijela upravljanje svim poslovnim firmama koje koriste ime i brend Luke Dončića.

