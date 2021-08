KAKAV ŠOK ZA SLOVENIJU I VELIKU ZVIJEZDU: Medalja je već bila tu, sve je nestalo u sekundi!

Autor: I.K.

Slovenija je u nevjerojatno napetoj završnici ostala bez najmanje srebra na turniru košarkaša na Olimpijskim igrama u Tokiju. Slovenci su u vrlo izjednačenoj polufinalnoj utakmici s 90:89 izgubili od Francuza, a odluka je pala u posljednjim trenucima kada je Nicolas Batum blokirao Klemena Prepeliča na otvorenom ulazu pod koš i odlasku na polaganje.

Nakon što ga je pronašao Luka Dončić, Prepelič je poslije dodavanja najveće zvijezde Slovenaca krenuo prema košu, činilo se da je pred njim polaganje koje bi Sloveniji donijelo veliko slavlje, no ispalo je da je Batum bio dovoljno brz za malo presporog protivničkog igrača i zadržao je +1 na strani francuske reprezentacije.

Prije toga, činilo se da Francuzi mogu privesti kraju ovu utakmicu i lakše jer su 56 sekundi do kraja tricom Luwawua Cabarrota poveli s 90:85. No, nakon toga više nisu zabili, a na kraju su se morali spašavati kada se već činilo da Slovenci Prepeličevim ulazom dolaze do finala i borbe za zlato.

Finale protiv Amerikanaca

Francuzi su slavili u polufinalnoj utakmici koja je kvalitetom i izjednačenošću opravdala očekivanja. U njihovim redovima najviše je zabio Nando De Colo, s 25 poena, sedam skokova i pet asistencija, a prvi u pratnji bio je Evan Fournier, ubilježivši 23 poena i pet skokova. Luka Dončić istaknuo se ‘triple-doubleom’ u dresu Slovenije, sa 16 poena, 10 skokova i čak 18 asistencija. Mike Tobey zabio je najviše za Slovence, 23 poena, uz osam skokova.

Francuska će se u finalu sresti sa SAD-om. Amerikanci su u prvom polufinalu s 97:78 svladali Australce, nadoknadivši zaostatak od 15 poena u jednom trenutku u drugoj četvrtini.

SAD traži uzvrat za početak Igara

Francuzi će se s Amerikancima sresti drugi put u Tokiju. Prvi dvoboj dogodio se na početku OI u glavnom gradu Japana, kada je Francuska u skupini slavila s 83:76.

Dvoboj za zlato igra se za dva dana, u subotu, a u subotnjem programu bit će i dvoboj za broncu. Slovenija i Australija će u borbi za medalju tražiti utjehu za današnji rasplet polufinala.