KAKAV PREOKRET HRVATSKE: Ostaje nam nada za plasman na SP

Večeras je košarkaška reprezentacija hrvatske vratila nadu za plasman na Svjetsko prvenstvo, nakon što je poslije prave drame pobijedila Švedsku nakon dva produžetka 105:98.

Ovo je bila prva pobjeda naših košarkaša u ovom ciklusu kvalifikacija, a ostvarili smo je u gostima, te sada opet imamo šanse za potencijalni plasman na Svjetsko prvenstvo 2023. godine.

Hrvatska je očajno otvorila utakmicu, Švedska je imala i 15 poena razlike i sve se činilo kako ćemo se već početkom kvalifikacija oprostiti se od Filipina, Japana i Indonezije.

Povratak i pobjeda

No u drugom dijelu igrači Mulaomerovića su se digli i dohvatili prednost domaćina, te su susret odveli u dva produžetka, u kojima su na kraju naši košarkaši izvojevali toliko željenu pobjedu.

U drugoj utakmici naše skupine Slovenija je iznenađujuće izgubila u Kopru od Finske 79:83.

Tough, tough loss. 💔

In the double-overtime thriller, Sweden watched the game slip out of their hands as Croatia knocked down the big shots when it mattered the most.

Ludde Håkanson scores a career-high 31 PTS & Simon Birgander with a double-double (12 PTS & 18 REB). pic.twitter.com/IkuZ4GM7EX

— Sweden Basketball 🇸🇪🏀 (@swebasketball) February 28, 2022