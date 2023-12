Kakav doček za Hrvata: Vratio se u klub gdje ga obožavaju pa odigrao fantastičnu utakmicu

Real Madrid nastavlja fantastičnu sezonu u Euroligi. Kraljevski klub i aktualni prvak Europe srušio je Panathinaikos u paklu kultne dvorane OACA.

Završilo je 90:78 za španjolskog giganta, a najbolji igrač susreta bio je sjajni Mario Hezonja 19 poena 1 skokom i 2 asistencije. Bio je ovo vrlo emotivan susret za Dubrovčanina.

Hezonja je izrazito vezan za momčad iz Atene za koju je igrao prije dvije sezone i tamo proveo pola godine. Od početka karijere je naglašavao kako se divi njihovim navijačima te je samim dolaskom u klub postao njihov miljenik. Nakon meča su mu skandirali unatoč tomu što je on “glavni krivac” za poraz.

Mario Hezonja with an interesting gesture to the fans of Panathinaikospic.twitter.com/QXiwULTPnC

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 7, 2023