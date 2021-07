KAD POGRIJEŠIŠ, STIŽE KAZNA! NEMA VEZE JESI LI TRENER ILI IGRAČ: Pogledajte kako su igrači kaznili trenere na treningu!

Košarkaški SAD-a pripremaju se za Olimpijske igre. Momčad složena od zvijezda NBA lige, pod vodstvom najboljih trenera u istoj ligi, pokazuju kako je atmosfera u reprezentaciji fantastična.

Poznata je stvar da kada igrači ne uspiju nešto izvršiti na treningu, treneri ih znaju kazniti, pa makar je samo jedan igrač pogriješio. Najčešće su to kazne trčanja, a kod košarkaša najčešće su to sprintevi.

E kod Amerikanaca uloge su se malo zamijenile!

Očito su treneri pogriješili na treningu, a iako se ne zna što su napravili, igrači su ih natjerali da za kaznu trče sprinteve. Među trenerima se našao i legenda NBA lige i košarke općenito, Gregg Popovich, koji je sa 72 godine na leđima bez poštede trčao gore, dolje po košarkaškom terenu. Društvo su mu pravili i pomoćni treneri među kojima je i Steve Kerr, koji je s Golden State Warriorsima osvojio tri naslova.

Team USA coaches messed up at practice so the players made them run 🤣

