JOŠ JEDNA SUPERMOMČAD! Rađaju se novi ‘splash brothersi”, pakleni dvojac opet igra zajedno

Nema čega nema u ovogodišnjem NBA-prijelaznom roku. Potpisuju se unosni ugovori, a dobar dio mega-zvijezda promijenio je sredinu. Jedna od takvih je Russell Westbrook. Svoje dugogodišnje loptačke operacije u Oklahomi zamijenio je onim u Houstonu. Naime, Thunder je za velik broj igrača u Rocketse poslao svoju najveću zvijezdu pa će tako Westbrook i James Harden opet igrati zajedno, ovoga puta u Texasu.

ESPN ističe da su oba bivša NBA MVP-a željeli ovakav rasplet i da se opet nađu u istoj momčadi. Posebno je to htio Westbrook, iako je Oklahoma osim s Houstonom, pregovarala i s Miamijem.

U suprotnom smjeru od Westbrooka otišao je Chris Paul, dva zaštićena picka prve runde draftova 2024. i 2026. godine te dvije zamjene pickova na draftovima 2021. i 2025.

To je nova velika razmjena u kojoj je sudjelovala barem jedna takozvana “supermax” zvijezda, ona kojoj se negdje daje maksimalan ugovor. Informaciju je u javnost odaslao, a tko drugi nego planetarno poznati ESPN-ov novinar i doušnik, Adrian Wojnarowski.

The Oklahoma City Thunder have agreed to trade Russell Westbrook to the Houston Rockets for Chris Paul, first-round picks in 2024 and 2026, pick swaps in 2021 and 2025, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 12, 2019