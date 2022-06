JORDAN NA UDARU OBOŽAVATELJA: Pitali ga za fotografiju, a on im ružno odgovorio

Možda je to bio samo loš dan Michaela Jordana, ali način na koji je reagirao kada su ga dva dječaka molila za autogram ne priliči statusu zvijezde i uzora za mlade ljude kojim se često diči.

Naime, dva dječaka navijača Charlot Hornetsa čekali su na parkiralištu omiljenog tima nekog od zvijezda kako bi uhvatili autogram ili fotografiju sa zvijezdom, kada se pojavio Jordan.

Inače Jordan je vlasnik franšize Hornetsa pa nije čudo kako je bio na parkiralištu, ali njegova reakcija je razočarala i dječake i mnoge fanove.

Spusti to sranje

Kada su ugledali Jordana kako ide prema automobilu nisu mogli obuzdati oduševljenje, te su ga počeli snimati i pitali su ga za fotografiju, ali Michael ih je grubo odbio.

“Michael Jordan”, vikali su dječaci i pitali ga za fotografiju, a on ih je gestikulacijama i verbalno odbio:

“Ne! Spusti to sranje”, odbrusio im je Jordan, ali su nakon toga dječaci sve objavili na Twitteru i njegova reakcija nije naišla na odobravanje javnosti.

