Jokić i Dončić zajedno slavili veliki dan za obojicu, isplivala i snimka kako Srbin sočno psuje

Nema mira niti puno predaha dok se u blagdansko vrijeme i uoči novogodišnjeg dočeka igra košarka u najjačoj svjetskoj ligi, ali za Nikolu Jokića i Luku Dončića je ovih dana ipak bilo i malo uživanja, u povodu posebnog dana za obojicu.

Bili su zajedno u širem društvu, a kako piše srpski Telegraf, sve se odvijalo u Jokićevoj luksuznoj vili nedaleko od Denvera, u kojem igra u dresu tamošnjih Nuggetsa, aktualnih prvaka na NBA parketima.

Slavlje se dogodilo s posebnim povodom, s obzirom na to da su pravoslavni vjernici nedavno slavili blagdan svetog Nikole. Jokićevi Nuggetsi i Dončićevi Dallas Mavericksi su se u Denveru susreli baš na taj dan, 19. prosinca, kada Jokić ima krsnu slavu, kako se to kaže u pravoslavlju, a veselje je i Dončiću s obzirom na slavu njegova oca Saše.

O detaljima ovog druženja piše Telegraf, a tu je i fotografija koju je na svojem profilu na Instagramu objavio Žarko Drašković, savjetnik na tržištu nekretnina koji radi u SAD-u.

Na fotografiji je u širem društvu i Dončićev slovenski reprezentativni kolega Vlatko Čančar, koji u dresu Denver Nuggetsa igra zajedno s Jokićem.

Vide se na stolu i čašice za rakiju, pravo balkansko raspoloženje.

U američkom Coloradu se slavilo u dobroj atmosferi, a ovih dana, do javnosti je dospjela i jedna snimka na kojoj Nikola Jokić sočno psuje, i to dok je snimao reklamu zajedno s Peytonom Watsonom, svojim 21-godišnjim suigračem u dresu Nuggetsa.

Srbin je u jednom trenutku izgubio strpljenje jer je zaboravio svoj tekst u reklami, a to je začinio psovkama.

“Zaboravio sam što sam trebao reći, aaaaa, j***m ti mamu, aaa!”, moglo se čuti.

The bloopers might be better than the actual Nikola Jokić & Peyton Watson commercials 😭😭 pic.twitter.com/Tkj195b9pq

