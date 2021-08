JESU LI TO PONIZILI SRBINA? Kakva neobična odluka, stigla i reakcija kluba

NBA liga je službenim priopćenjem otkrila kako će izgledati program utakmica na Božić, što je već tradicionalno višesatna poslastica za ljubitelje najjače košarkaške lige na svijetu.

Pri kraju ove godine, ta poslastica proći će bez nastupa Nikole Jokića iako je sjajni Srbin prošle sezone dobio nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) lige, a njegovi Denver Nuggetsi su već godinama pri vrhu Zapadne konferencije u kojoj ima jako puno izazova za sve momčadi.

Takva odluka je iznenađenje, a nije prošla neopaženo.

Na ovaj neobični slučaj je na Twitteru skrenuo pozornost StatMuse, profil koji se bavi različitim statističkim detaljima i drugim zanimljivostima. MVP lige u pravilu igra na Božić, a ovaj Jokićev slučaj je prvi put da se to neće dogoditi nakon što je NBA liga 2008. godine krenula s pet utakmica u božićnom programu.

Nikola Jokic is the first reigning MVP to not get a Christmas Day game since the NBA went to 5 games on Christmas in 2008. pic.twitter.com/C05FQVkZax

— StatMuse (@statmuse) August 17, 2021