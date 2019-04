JEDAN ALI VRIJEDAN: Dva bivša zagrebaša u majstorici odlučuju o putniku na završnicu Eurolige!

Autor: HINA

Košarkaši moskovskog CSKA treća su momčad, nakon Real Madrida i turskog Fenerbahčea, koja je izborila plasman na Final Four Eurolige, što su učinili pobijedivši domaćina završnog turnira Baskoniju sa 92-83 za prolaz sa 3-1 u pobjedama, dok je Barcelona svladala Anadolu Efes sa 82-72 i izborila odluku u petoj utakmici.

Momčad Velimira Perasovića nije uspjela odvesti seriju do petog dvoboja, iako je na poluvremenu vodila sa devet koševa prednosti (48-39). Nakon jedne minute igre u posljednjoj četvrtini Baskonia je vodila sa 76-72, a onda dopustila Moskovljanima seriju 15-0, ostavši bez ubačaja sve do 1:21 minuta do kraja utakmice.

Nando De Colo je ubacio 27 koševa za CSKA, a Cory Higgins 19. Strijelce Baskonije predvodio je Vincent Poirier sa 21 poenom.

Barcelona je zahvaljujući sjajnoj trećoj četvrtini (27-12) uspjela doći do pobjede nad Anadolu Efesom 82-72 u svojoj Palau Blaugrani te tako izboriti petu, odlučujuću utakmicu u Istanbulu. Hrvatski centar Ante Tomić ubacio je 13 koševa uz šest skokova za pobjednike, koje je sa 19 poena predvodio Kyle Kuric. Shane Larkin je za goste ubacio 20 poena, dok je drugi strijelac bio hrvatski reprezentativac Kruno Simon sa 17 koševa, čemu je dodao četiri skoka i dvije asistencije.

Odlučujući dvoboj za plasman na Final Four na rasporedu je u srijedu, 1. svibnja, u dvorani Sinan Erdem (19.30 sati).

Pobjednik ovog dvoboja će u polufinalu igrati protiv Fenerbahčea, a u drugom polufinalu sastat će se CSKA i Real Madrid. Završni turnir u Vitoriji će biti odigran od 17. do 19. svibnja.