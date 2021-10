‘IZNENAĐEN SAM DA HRVATA NIJE POSLAO PJEŠKE KUĆI!’ Novinar otkrio zašto se kultni klub riješio velikog talenta!

San Antonio Spursi polagali su velike nade u hrvatskog talenta Luku Šamanića, ali čini se da je toj suradnji došao kraj. 21-godišnji Zagrepčanin je prije odlaska u najjaču ligu na svijetu igrao za B momčad Barcelone i Petrol Olimpiju.

Spursi su Šamanića odabrali kao 19. pik na draftu 2019. godine, a nakon što se razvijao u G ligi (razvojna liga NBA-a), očekivalo se kako bi ove sezone mogao dobiti ‘ozbiljne’ minute.

Ipak, Hrvat je dobio otkaz uoči početka nove sezone.

Dok je većina bila šokirana ovom odlukom vodstva kultnog NBA kluba, novinar Don Harris pokušao je objasniti odluku San Antonio i njihova legendarna trenera Gregga Popovicha:

“Spursi su objavili da su odustali od Šamanića. Znao sam da će se ovo dogoditi nakon što je Luka odustao od branjenja kontra napada. Predugo poznajem Poppa, razgovarali smo o tome u sportskoj redakciji čim smo to vidjeli. Netko je rekao: ‘Iznenađen sam da nije morao pješke kući”, napisao je novinar News 4 San Antonio TV-a.

The Spurs today announced that they have waived forward Luka Samanic. Knew this was coming after the give up on this play last night. I’ve known Pop too long. We talked about it in the sports office as soon as we saw it. 1 said “Surprised he didn’t have to walk home.” pic.twitter.com/1zGexGCtWH

— Don Harris (@DonHarris4) October 11, 2021