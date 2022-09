IZBORNIK NAJAVIO OSTAVKU: ‘Ovo je vjerojatno moja zadnja utakmica na klupi reprezentacije’

Finci su još jednom bili kobni za aspiracije Hrvatske košarkaške reprezentacije te su nas nakon izbacivanja sa Svjetskog prvenstva, danas izbacili i s Europskog prvenstva u osmini finala.

Naša reprezentacija nije imala odgovor za sjajno izdanje Laurija Markkanena koji je postigao 43 poena, a Kockasti jednostavno nisu našli protu igru za njega.

“Kad imate igrača koji je zabio 43 poena, nemoguće je zaustaviti. Stekao je samopouzdanje tijekom utakmice. Bio je vruć, a mi nismo imali koncentracije”, rekao je Mulaomerović o odličnom izdanju Finca.

Lauri makes history, dropping 43 for the all-time Finnish record 🐺 #EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/KVdbCNRoBi

🇫🇮 THE KING IN THE NORTH 👑

Odlazak iz reprezentacije

“Primili smo nekoliko lakih trica, a i bilo je nekih čudnih odluka sudaca na kraju, koje ja nisam razumio, ali dobro. Svi su se žalili. Znali smo kako Finci igraju, ali nismo uspjeli. Čestitam im”, a izbornik je isto tako i izjavio:

“Nisam uspio, ovo je vjerojatno moja zadnja utakmica na klupi reprezentacije”, najavio je Mulaomerović

Naturalizirani Amerikanac u hrvatskom dresu Jaleen Smith isto je apostrofirao Markkanena kao prevagu:

“Kad netko ima 43 poena, teško je igrati protiv nekog. Markkanen je zabijao sve. Hvala što ste me pozvali. Poziv je došao niotkud. Bilo je divno igrati za Hrvatsku na ovom turniru. Ne bih nigdje bio radije nego sad tu. Radujem se još mnogim utakmicama”, rekao je nakon utakmice Smith.

43 PTS – 0 TURNOVERS 🤯

Lauri Markkanen's historic game sends Finland to the #EuroBasket Quarter-Finals for the 1st time since 1967! #BringTheNoise

