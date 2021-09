‘IMAO JE DVA METRA, 140 KILOGRAMA I DRŽAO ME ZA VRAT!’ Svjetska legenda optužena za silovanje, sve je otkrila glumica!

Popularna američka glumica Cassandra Peterson optužila je jednu od najvećih legendi u povijesti košarke i NBA lige, Wilta Chamberlaina za silovanje.

Otkrila je to prije objavljivanja svoje knjige, a detalje njenog odnosa s Chamberlainom znao je samo njen bivši muž Mark Pearson. Sada je svoju tajnu otkrila cijelom svijetu.

“Nikome to nisam pričala, tu sramotnu i traumatičnu priču”, rekla je 70-godišnja glumica.

Seksualni napad dogodio se 70-ih godina prošlog stoljeća, kada je Chamberlain bio najveća zvijezda u NBA ligi. Incident se dogodio na jednoj zabavi, kada je Wilt pozvao Cassandru da joj pokaže kolekciju dresova u ormaru, a potom ju je prisilio na oralni seks.

“Zašto nisi vrištala, branila se ili pobjegla? Kada te čovjek od dva metra i 140 kilograma drži za vrat, ništa ne možeš učiniti. Jesam li ga trebala prijaviti policiji? Šalite se? Kakvu bi šansu imala glumica bez posla protiv superzvijezde?”, priča u užasu Cassandra.

Godinama je skrivala svoju tajnu, a osjećala se krivom za sve što se dogodilo:

“Cijeli život to tajim od svih. Tužno je to što mi je bio prijatelj godinama, a zbog toga sam se osjećala još tužnije, jeziv osjećaj. Osjećala sam se kao idiot. Skoro sam uvjerila samu sebe da sam ja kriva za sve što se dogodilo”, rekla je.

Actress Cassandra Peterson claims she was sexually assaulted by Wilt Chamberlain









"When a 7-foot-1, 300-pound man has his hand wrapped around your neck, there's really not a lot you can do," Peterson wrote of the alleged incident.

