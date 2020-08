IMA VIŠKA VREMENA: Neočekivana ponuda trostrukog NBA prvaka

Autor: Hina

Trostruki NBA prvak s Golden Stateom i dvostruki osvajač trofeja za najboljeg igrača NBA lige Stephen Curry u nedjelju je bio gostujući reporter na završnom krugu PGA Champinshipa, prvog golferskog ‘major’ turnira u 2020., a svoju je ulogu iskoristio kako bi iznenađujućem pobjedniku Collinu Morikawi ponudio suradnju u vidu pomoćnika.

Na pobjedničkoj konferenciji za novinare Curry je postavio prva dva pitanja, a jedno od njih je bilo gleda li 23-godišnji američki golfer stanje na ljestvici tijekom igre.

‘Želim znati gdje se nalazim. Zašto ne? Mislim da to na mene ne utječe’, odgovorio je Morikawa, a to je i dokazao tijekom četiri dana PGA Championshipa u San Franciscu, na kojem je podignuo trofej Wanamaker namijenjen pobjedniku.

Curry je pasionirani golfer i jedan od boljih s palicom u ruci među NBA zvijezdama, a kako njegova momčad nije među onima koje se nalaze pod balonom” u Orlandu, iskoristio je priliku uživo pogledati najbolje svjetske igrače u akciji. No, morao je to napraviti “pod krinkom”, s obzirom na to da je zbog epidemioloških mjera nije bilo gledatelja uz teren.

Na kraju je kapetan Golden State Warriorsa ponudio i svoje usluge 23-godišnjem Morikawi, želeći ‘preoteti’ posao ‘caddieja’ J. J. Jakovcu, koji Morikawu prati tijekom njegovih nastupa noseći mu opremu i pomažući savjetima. Jakovac je, inače, vrlo cijenjen u svom poslu i veliki je navijač Golden Statea.

‘Slobodan sam sljedeća tri mjeseca, ako trebaš ‘caddieja’ ili zamjenu. J. J. je odličan dečko, ali ako me trebaš, dostupan sam’, poručio je Curry novom pobjedniku PGA Championshipa.