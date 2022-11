HRVATSKO SLAVLJE USRED BEOGRADA, TAKO SE ODGOVARA NA NEPRAVDU: Nevjerojatno što se nedavno dogodilo, mnogi su se pobunili…

Zadar je ostvario veliki uspjeh u šestom kolu regionalne ABA lige. Stigla je pobjeda nad euroligaškom Crvenom zvezdom u Beogradu, a slavlje s 98:96 koje smo već približili bilo je prvo za Zadrane u gostima protiv Zvezde nakon 12 godina čekanja.

Utakmica je imala i posebnu pozadinu zbog slučaja koji se dogodio prošlog tjedna, kada je odjeknulo da je jedan igrač Zadra, po mišljenju mnogih, bio zakinut, a profitirao je igrač Crvene zvezde.

U odmjeravanju snaga bili su Zadrov Luka Božić i Zvezdin Argentinac Luca Vildoza, a odlučivalo se o dobitniku priznanja za najkorisnijeg igrača mjeseca u regionalnom natjecanju. Slavio je Vildoza, a nakon toga, krenule su brojne reakcije s pitanjima – kako i zašto.

U svoje dvije utakmice u ABA ligi u proteklom mjesecu, Vildoza je u Crvenoj zvezdi imao 14 poena i tri asistencije protiv FMP-a te bolji učinak protiv Igokee, protiv koje se istaknuo s 19 poena i devet asistencija.

Božić je, pak, u dresu Zadra imao četiri odigrane regionalne utakmice u listopadu, a u njima je zabio redom 34, 33, 27 i 24 poena, također uz jako dobar asistentski učinak, ali i sa skupljanjem dvoznamenkastog broja skokova u tri od četiri odigrane utakmice. Sve to ipak nije bilo dovoljno da 26-godišnji hrvatski igrač slavi s obzirom na to da je prednost dobio Argentinac u dresu beogradskog kluba.

Kako se ovo dogodilo? Liga je imala svoje objašnjenje, koje je približila RTL-ova informativna stranica Danas.hr, donoseći odgovor u kojem su u prvom planu učinak momčadi u broju pobjeda i poraza te igračev indeks korisnosti u statistici. Ipak, ako presuđuje učinak momčadi koja je objektivno kvalitativno ipak ispred, kao što je slučaj s Crvenom zvezdom u odnosu na Zadar, a bitan je i indeks korisnosti koji je dosta ogoljeli statistički pogled na učinak igrača na parketu – nešto nije u redu s ovim individualnim priznanjem.

Luca Vildoza of @kkcrvenazvezda is the NLB MVP of the AdmiralBet #ABALiga for the month of October! Congratulations!

