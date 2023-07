Hrvatsko čudo od djeteta oduševilo Real: ‘Rekli su da takvog nemaju’, Tonija usporedili s velikom zvijezdom

Autor: Ivor Krapac

Na putu koji je tek na početku, mladi i talentirani hrvatski košarkaš Toni Garma će svoj novi izazov imati u društvu svojih vršnjaka u Real Madridu, u koji je otišao sa samo 12 godina, kako smo nedavno pisali. Bit će to veliki izazov za hrvatskog igrača, pred njime je puno posla, no za sada, sve što je pokazao izazvalo je vrlo obećavajuće najave po dolasku u glavni španjolski grad.

Kakvi su dojmovi, približio je Tonijev otac Nikola, koji košarku dobro poznaje kao bivši igrač i čovjek s trenerskim iskustvom. Nikola Garma istaknuo je da je 180 centimetara visoki Toni brzo pokazao što zna nakon što se Realu našao ‘na radaru’ svojim predstavama u dresu madridskog kluba. Pozvali su ga za nastup na turniru uzrasta do 13 godina, a završio je kao najbolji strijelac, sa 170 zabijenih poena u šest utakmica.

Real je završio na drugom mjestu na tom turniru, u finalu je jača bila Barcelona, a za Sportske novosti, Nikola Garma opisao je što je realovce najviše oduševilo dok su vidjeli što može njegov sin.





Došao u dvoranu i pokazao što zna

“Htjeli su ga vidjeti jer je kontinuirano postizao odlične brojke, zanimalo ih je radi li se možda o akcelerantu ili visokom dječaku. Onda su vidjeli da se radi o djetetu normalne građe i visine, niti je najbrži, niti je najviši, niti najskočniji, on jedva skoči do table, dok neki igrači iz njegove generacije već debelo skaču do obruča. Trening je bio zakazan za 10 ujutro, on me tražio da dođemo 15 minuta ranije kako bi mogao osjetiti loptu, parket i obruč”, rekao je Nikola Garma za SN.

“Trening još nije bio ni počeo, a oni čim su ga vidjeli u dvorani kako dribla i šutira rekli su: ‘To je to, on je materijal za nas – takvog nemamo’. Kada su krenuli treninzi i kada je na red došao taj turnir, njihov je interes višestruko porastao”, dodao je Nikola Garma.

Stigla je usporedba i s Lukom Dončićem, a imao ju je Alberto Angulo, nekadašnji španjolski reprezentativac na vanjskim pozicijama, koji u Real Madridu sada radi s djecom.

U odnosu na Dončića, koji je prije odlaska u NBA ligu igrački rastao u Realu, Toni Garma je u jednom aspektu korak ispred.

“Rekao mi je da čak ni Luka Dončić, kada je tek došao u klub, nije imao takvu početnu bazu kakvu Toni ima sada”, kazao je Nikola Garma o riječima nekadašnjeg španjolskog reprezentativca.

Pred Tonijem je još dug put. Ranije ga je gradio u Novom Zagrebu, a Real je drugačiji, jači izazov, no najavio ga je na način koji puno obećava.