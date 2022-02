HRVATSKI SUDAC UDARIO NA POPULARNOG HRVATA U EUROPI: Neobična situacija, pitaju se neki zašto se to dogodilo…

Autor: I.L.

Hrvatska već dugi niz godina nema predstavnika u Euroligi, ali zato imamo trenere i igrače. Pa kad se već klubovi ne mogu ni skim obračunati onda hrvatski sudci i igrači rade to međusobno.

U dvorani Mira i prijateljstva Hrvati su se uspjeli posvađati. Riječ je o Kruni Simonu i Sretenu Radoviću. Radović je zbog pravila HKS-a umirovljen već neko vrijeme, ali u Euroligi radni vijek je duži pa je Radović tamo i dalje aktivan.

Radović je nakon faula Moustapha Falla, zaključio da je faul napravio Simon. Iako je Fall priznao faul hrvatski sudac je nakon video analize svejdno tehničku grešku dodijelio Simonu.

Tu nije kraj

Nekoliko minuta kasnije Simon je krenuo u prodor, pogodio koš te se zatim okrenuo prema Radoviću s rječima: “Sreta. pa faul je bio” u želji da dobije dodatno slobodno bacanje. Radović nije previše mario za riječi sunarodnjaka te mu je dao i tehničku grešku te ga isključio van. Untaoč žustroj raspravi sudac nije popustio.

“Ne radi se uopće o tome je li to učinio sudac koji dolazi iz iste zemlje, možda je to nama zanimljivo na taj način, ali Euroliga nema tih ograničenja. Ovdje se, međutim, radi o čistoj zlouporabi moći i to je jednostavno nepotrebno. I osobno, meni je smiješno da se uopće spuštam na tu razinu i to komentiram” izjavio je Simon jutro nakon susreta.

Simon je rekao da se ne radi o nikakvim bivšim repovima, ali tko zna možda Radović zamjera Simonu nešto dok je Kruno žario i palio u dresu KK Zagreba.