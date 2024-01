Hrvatski reprezentativac objavio kako su ga napali Srbi, jednom drugu brutalno odgovorio

Autor: Ivor Krapac

Usred sezone u kojoj u dresu Cibone živi u neizvjesnosti što se financija tiče, s obzirom na tešku situaciju u klubu, 29-godišnji hrvatski vanjski igrač Jakov Mustapić suočio se s napadima iz Srbije, a sve je objavio na društvenim mrežama. Košarkaš s hrvatskim reprezentativnim iskustvom podijelio je kako su neki srpski navijači prema njemu usmjerili bijes zbog gubitka na kladionici, nakon što je u igri bio njegov učinak na parketu.

Radilo se o utakmici 18. kola regionalne ABA lige u kojoj je Zadar u hrvatskom derbiju u Zagrebu svladao Cibonu s 88:71 u Košarkaškom centru Dražena Petrovića. Mustapić je završio nastup s pet poena, a napadi su stigli zbog toga što nije imao barem 13 poena, što je za neke koji su se u Srbiji kladili dovelo do gubitka.

“Hvala ti na svemu, izbio si mi 300 hiljada dinara iz džepa jer nisi ubacio 13 poena”, pisalo je u jednoj reakciji, a Mustapić je podijelio i još jednu sličnu. “Hvala ti što si pao mom drugu za 300 hiljada zato što nisi dao 13 poena”, stajalo je u toj poruci. Hrvatski košarkaš na ovo nije ostao dužan. “Kako li će drug nastaviti sa životom sad…”, odgovorio je sa svojim brutalnim uzvratom na ovaj napad.

Kako li će drug nastaviti sa životom sad… pic.twitter.com/2vqenmSjeO — Jakov Mustapić (@mustapic7) January 29, 2024

Nije se na tom zaustavio

Nije se Mustapić na ovom zaustavio, već je imao i nekoliko reakcija u odgovorima na komentare drugih ispod svoje objave na nekadašnjem Twitteru, sada X-u. “Taman mu to bilo za platiti faks”, napisao je tako u jednoj od svojih reakcija na ovaj novčani gubitak u Srbiji. Našalio se i na komentar da će isti čovjek valjda slati poruke zvijezdama u NBA ligi, ako zbog njih padne na kladionici.









“Samo će prvo skoknuti do ‘google translatea’ vjerojatno”, napisao je Mustapić, aludirajući na to da se kladitelj sa svojim napadom ne bi snašao s engleskim bez pomoći prevoditelja, ako bi se odvažio na to da napadne neku od zvijezda iz najjače lige svijeta.

Jedan Mustapićev odgovor na komentar na X-u dotaknuo se i stanja u Ciboni, a tu već godinama vlada teška financijska situacija, s neizvjesnošću kako će jedna od zagrebačkih sportskih institucija krenuti dalje, i tako iz sezone u sezonu. Mustapić je ranije već bio u Ciboni, a vratio se proteklog ljeta.

Nije lako do novca

Jedan od komentara na napad kladitelja iz Srbije podsjetio je na priču Nikole Mirotića, rođenog Crnogorca sa španjolskim reprezentativnim iskustvom, ranije u NBA ligi, a sada u Olimpiji iz Milana. Mirotić je svojedobno jednom čovjeku uplatio novac nakon što se čovjek bunio da ga je stajao gubitka na kladionici, no Mustapić je napisao da on ne može baš tako.









“Možda bi i ja razmislio o tome, ali jbg u Ciboni igram”, napisao je 29-godišnji hrvatski košarkaš zašto on ne može izvesti stvar kao slavni Crnogorac, a Mustapić je potom dodao i ’emoji’ razvučen do osmijeha – dobrim dijelom na svoj račun s obzirom na to da i sam živi tešku svakodnevicu Cibone.