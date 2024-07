Hrvatska se bori za finale, a prvi finalist se već zna: Težak udarac za Dončićevu Sloveniju

Hrvatska – Dominikanska Republika 5:2

1′ – Počela je polufinalna utakmica u Pireju!

Nakon prolaska prvim dijelom turnira na prvom mjestu u svojoj skupini, ispred Slovenije i Novog Zelanda, hrvatski košarkaši nastavljaju svoju borbu za odlazak na Olimpijske igre u Parizu. U polufinalnoj utakmici turnira u Pireju protivnik je reprezentacija Dominikanske Republike, koja je u Grčkoj oslabljena s obzirom na to da igra bez svoje glavne zvijezde, Karl-Anthonyja Townsa, igrača Minnesota Timberwolvesa u NBA ligi.

Bez obzira na to što je momčad Dominikanske Republike bez svojeg glavnog aduta, Hrvatska mora biti oprezna ako se uzme u obzir prikazana igra protiv Novog Zelanda u drugom kolu u skupini, nakon uvjerljive startne pobjede nad Slovencima. Izdanje protiv Novozelanđana se ne bi smjelo ponoviti.

Momčad koju vodi izbornik Josip Sesar ide po pobjedu, a ako Hrvatska do nje dođe, sutra bi u finalu išla na domaću Grčku u utakmici koja je na rasporedu u nedjeljnom večernjem terminu, u 20 sati. Grci su ušli u finale s 96:68 protiv Slovenije s Lukom Dončićem u njezinim redovima. Očekivala se velika borba, ali to se nije dogodilo.

One win away from a return to the Olympics for the first time since 2008 🇬🇷 #FIBAOQT pic.twitter.com/Gkuu55XUAR

— FIBA (@FIBA) July 6, 2024