Hrvatska legenda zapanjila Srbe: Gledatelj htio provocirati u tv programu, dobio je jak odgovor

Autor: Ivor Krapac

Bilo je puno velikih trenutaka u karijeri Dražena Petrovića, a bilo je i posebnih situacija izvan košarkaškog parketa. Na jedan od njih je ovih dana došao podsjetnik, s vraćanjem filma unatrag na Petrovićevo gostovanje u jednoj televizijskoj emisiji u kojoj je legendarni hrvatski igrač dobio pitanje o svojim korijenima, u situaciji u kojoj je reagirao i voditelj emisije.

Na Petrovićevo gostovanje na tadašnjem OTV-u i na pitanje o korijenima podsjetio je Mondo, a dogodilo se u razdoblju dok je Dražen nosio hrvatsku košarkašku reprezentaciju, u vremenima u kojima se Hrvatska branila u Domovinskom ratu. S parketa, najviše se pamti osvojeno srebro 1992. na Olimpijskim igrama u Barceloni, u finalu protiv originalnog i legendarnog američkog ‘Dream Teama’.

U to, ratno doba, jedan gledatelj emisije u kojoj je gostovao Dražen je hrvatskom košarkaškom velikanu postavio pitanje o korijenima, a na to je dobio snažan Petrovićev odgovor u vremenima koja su bila teška. “Dobra večer, pozdravljam i vas i vašeg gosta u studiju. Htio bih jedno pitanje postaviti Draženu, stalno se čuje u medijima da je Dražen Petrović Srbin, pa me zanima…”, obratio se gledatelj voditelju, a voditelj ga je namjeravao zaustaviti.

‘Nemojte, ovo nije politička emisija’

“Nemojte, ovo nije politička emisija. Što ti igraš, Dražene, beka? On je srpski bek moguće, ali nije samo Srbin…”, pričao je voditelj. “Nemojte, molim vas, možete li molim vas nešto pitati o… Kako jedan Srbin može igrati tako dobro? Pa nije on Srbin, pa zato ne igra tako dobro. Nisu svi Petrovići Srbi”, nastavio je voditelj.

Draženov odgovor je, pak, bio jak, uzvratio je na pitanje bez okolišanja. “Nema problema, može se i na to pitanje odgovoriti”, rekao je Dražen. “Rodom sam iz Šibenika, majka mi je iz Bilica kraj Šibenika, otac iz Hercegovine, Zagore”, kazao je veliki hrvatski igrač o svojim korijenima, u reakciji koja je bila snažna, kao i mnoge njegove na parketu.

O Draženovim osjećajima i o važnosti koju je za njega imala hrvatska reprezentacija, godinama kasnije govorio je i njegov brat Aco, u jednom gostovanju u kojem je govorio o ponosu hrvatske košarkaške legende svaki put kada je na red došlo igranje u nacionalnom dresu.









‘Bio je sportski lider Hrvatske’

“On je bio lider, ne samo košarke, nego i sportski lider Hrvatske. Znate, tada je cijela Jugoslavija gledala na koju će se stranu odrediti Dražen. Jer, nemam što kriti, mi smo iz miješanog braka, iako je otac Jole iz Zagore kraj Trebinja u Hercegovini, a mama iz Bilica u Šibeniku. Tata je cijelo školovanje i radni vijek proveo u Hrvatskoj”, govorio je Aco Petrović u jednom gostovanju na HRT-u, kako je podsjetio Mondo.









“Kada se raspadala država, svi su gledali što će Dražen. A on je svojim dolaskom pred Ujedinjene narode dao poruku svima: ‘Ja sam tu i za mene je hrvatska reprezentacija sve’. Uvijek je s ponosom pričao o 1992. godini”, dodao je Aco Petrović o stavu hrvatskog košarkaškog velikana.