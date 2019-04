HRVATSKA LEGENDA EVOCIRALA USPOMENE: ‘Gadno je kad kao mlad poludiš, mi nismo bili takvi!’

Ove će se subote navršiti 30 godina od prvog osvajanja naslova europskih košarkaških prvaka za momčad splitske Jugoplastike. Tada, tog 6. travnja 1989. godine Splićani su u Munchenu pobijedili izraelski Maccabi. Bio je to trenutak za povijest, iako će “žuti” još dvaput uzeti europsku krunu.

U razgovoru za Večernji list uspomena se prisjetio Dino Rađa koji je sa svoje 22 godine uzeo prvi europski naslov.

“Mi smo na taj Final Four došli sretni što smo uopće u tom društvu jer uoči početka sezone nitko nas nije niti zamišljao na završnom turniru. Došli smo u Munchen s željom da se ne osramotimo, da ne izgubimo previše u polufinalu protiv Barcelone, da nam ne kažu da smo zalutali. No, baš to što smo došli kao autsajderi, rasterećeni nama je jako pomoglo, bilo nam je lakše igrati protiv momčadi koje su sve imale po nekoliko Amerikanaca”, rekao je Rađa.

“Premda mladi, bili smo prilično uigrani i znali smo što hoćemo. Bilo je bitno da u početku držimo priključak jer smo vjerovali da će, kako se utakmica bliži kraju, oni biti sve nervozniji i da će im se pod imperativom pobjede stiskati ruke. Ključ naše pobjede bila je naša obrana jer je nama veliki Makabi zabio samo 69 koševa. Trener Maljković složio je jako dobru taktiku pa je Sobina stavio na Mageeja, a mene na Mercera. Bilo je tu svega, pomaganja i miksanja, no upalilo je.”

Udarnu snagu Splićana tada su predstavljali igrači visoke linije Kukoč i Rađa ali i šuter Duško Ivanović.

“Duško je za našu momčad bio jako bitan čovjek. Sa svojim nevjerojatnim radnim navikama davao nam je svima primjer, baš kao i svojim ponašanjem izvan terena. On je bio oženjen, već i otac, i kod njega nije bilo izlazaka, a tako je utjecao i na nas ostale.”

Zar Toni i Dino nisu već imali izgrađene radne navike stečene u radu sa Slavkom Trninićem i Pinom Grdovićem?

“Uvijek je dobro imati nekog starijeg i ozbiljnijeg suigrača koji ti ne dozvoljava da poletiš. Jer, jako je opasno kada mladi igrač dođe do rezultata pa poludi.”

Danas mlade igrače vreba još veća opasnost, a to je da prerano zarade velike novce pa “polude”. No, to se Toniju i Dinu nije moglo dogoditi.

“U toj sezoni kada smo postali prvaci Europe moja je plaća iznosila 1000 njemačkih maraka, a naša premija bila je 3.000 DEM koliko sam platio svoj prvi video uređaj. Tek u sezoni u kojoj smo osvojili drugi naslov prvaka Europe imao sam plaću 3.000 DEM pa sam od godišnje plaće mogao kupiti tek neki polovni auto”, rekao je Rađa.