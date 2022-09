HRVATSKA DOBILA SAMO ODBIJANJA: ‘Možda predložim samog sebe’, novi čovjek se još čeka

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon ljeta u kojem je rano završila svoj put u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a potom nije išlo barem do četvrtfinala Eurobasketa, hrvatska košarkaška reprezentacija mora krenuti u novom smjeru u kojem važnu riječ ima Aleksandar Petrović, koji je preuzeo dužnost sportskog direktora u Hrvatskom košarkaškom savezu. Nakon toga, Aco Petrović bacio se na posao, s početkom potrage za novim izbornikom, a u toj priči za sada je dobio samo loše vijesti.

S kandidatima koje je pristupio, Aco nije imao sreće na početku svoje potrage. U igri su bili Igor Miličić, Dario Gjergja, Neven Spahija i Jurica Golemac, a svatko od njih ima svoje planove.

Korak po korak, novi HKS-ov sportski direktor je u razgovoru s novinarima približio kakva je situacija s kandidatima s kojima je bio u kontaktu, a njihov odgovor bio je – ne.





Dvojica zauzeti s reprezentacijama

‘U razgovoru s Igorom Miličićem, on je ‘vruća roba’ i ima ugovor do 2023. godine s Poljskom, pa nije realna opcija jer su i domaćini Eurobasketa. Dario Gjergja je s Belgijom napravio odličan posao, jedini su skinuli Španjolce na Europskom prvenstvu, ali on je u sjajnoj poziciji da s njima izbori Svjetsko prvenstvo. Također je pod ugovorom i nemoguće je računati na njega’, opisao je Aco Petrović.

‘Nazvao sam i sugrađanina Spahiju’

‘Nazvao sam i sugrađanina Nevena Spahiju, njemu sam ponudio da to bude ili kratkoročno ili dugoročno. Nažalost, on ovog trenutka ima druge planove’, rekao je Aco o kontaktu dvojice Šibenčana.

‘Na kraju, ostao je Jurica Golemac s kojim sam razgovarao u Ljubljani, vidio sam zainteresiranost, ali u ovom trenutku ne želi raditi paralelno dva projekta’, dodao je Petrović o četvrtom kandidatu. Golemac nastavlja s poslom na klupi Cedevite Olimpije, što mu je u prvom planu, a zbog toga, trenutno nije otvoren za dolazak na hrvatsku reprezentativnu klupu.

Što dalje?

Novi HKS-ov sportski direktor približio je i kako ide nastavak ove priče.

‘Nakon toga sam uzeo ‘time-out’ do 10. listopada kada ću imati jasnu situaciju što napraviti, hoću li ići u daljnju potragu ili ću se odlučiti za kratkoročno rješenje. Apsolutno sam za to da se pronađe perfektno rješenje za duži niz godina. U proteklim godinama smo ‘spržili’ previše naših trenera. Sada imamo vremena i moramo postaviti stvari na pravi način. Možda će biti i kratkoročno rješenje za sada, a na kraju sezone dugoročno’, opisao je Aco.

Ne isključuje ni sebe na klupi

S obzirom na trenersko iskustvo, između ostalog, i na klupi Hrvatske, Petrović je progovorio i o samom sebi kao kandidatu, barem privremenom.









‘ Nisam se spremao da budem izbornik, ali možda se dogodi da predložim sebe. Ali ovog trenutka treba stati na loptu, važno je da ne napravim pogrešni korak na početku. Ne želim ‘spržiti’ Ivana Rudeža’, nastavio je Aco, spominjući 42-godišnjeg trenera koji se također spominjao kao kandidat.

‘Poslat ću 10. listopada preko HKS-a prijedlog u kojem smjeru vidim situaciju dalje, a Upravni odbor će na čelu s predsjednikom odlučiti kako dalje’, opisao je novi sportski direktor u hrvatskoj košarkaškoj organizaciji.

U pogledu unaprijed, Aco Petrović pričao je i o igračkim adutima u hrvatskom dresu. Borba u pretkvalifikacijama za Eurobasket 2025. nastavlja se u studenom, Hrvatska će igrati u gostima protiv Austrije i kod kuće protiv Poljske, a gledajući prema utakmici protiv Poljaka koja je na rasporedu 13. studenog, Petrović se nada da će na raspolaganju biti dvojica jakih aduta, Mario Hezonja i Jaleen Smith.









Aco je o tome najavio razgovor s klubovima dvojice igrača, Hezonjinim Real Madridom i Smithovom Albom iz Berlina, a potom će se znati kakva će Hrvatska biti na okupu. Prije toga, čekat će se i odgovor na pitanje o izborniku, bilo to dugoročno ili privremeno rješenje.